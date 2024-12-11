Купил машину на вторичке и получил «уголовку»: за что накажут и как этого избежать

Юрист Соколов рассказал, как при покупке машины с пробегом не нарушить закон

Одним из способов проверки «чистоты» автомобиля с пробегом при его покупке являются показания пробега. Это вопрос не только личной безопасности, но и способ избежать юридических проблем, рассказал автоюрист Максим Соколов.

Он привел в пример случай с владельцем коммерческого фургона Volkswagen, при проверке которого инспекторы обнаружили, что данные одометра не совпадают с информацией из единой базы данных. Теперь владельцу предстоит доказать, что он не имеет отношения к махинациям.

Соколов напоминает, что с 2020 года сотрудники ГАИ проверяют пробег транспортного средства при каждом осмотре. В случае расхождений оформляется дело и его передают на расследование.

«Перед покупкой машины важно проверить ее историю через доступные ресурсы, такие как «Госуслуги» или специализированные платные сервисы. Для этого потребуется VIN-номер, государственный регистрационный знак и номер СТС. Важно убедиться, что пробег автомобиля логичен и подтвержден данными из официальных источников», – подчеркивает юрист.

Чтобы обезопасить себя от обмана при покупке авто на вторичке, нужно следовать четкому алгоритму, советует Соколов. Запросить данные о последних ТО, убедиться, что состояние одометра зафиксировано в договоре купли-продажи, проверить страховые полисы и документы предыдущего владельца, объясняет юрист.

Если после покупки выяснилось, что пробег автомобиля скручен, покупатель имеет право на возврат средств или пересмотра стоимости. И на вполне законном основании подать претензию даже в течение года после обнаружения нарушения, подытожил Соколов.

Напомним, согласно статье 327.1 УК РФ, за изменение показаний одометра автомобиля или вмешательство в его работу грозит уголовный срок. Виновникам грозит штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. Причем эта мера действует и в отношении исполнителя, и в отношении заказчика манипуляций.

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Источник: 32cars.ru