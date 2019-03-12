В Mitsubishi объяснили свой отказ от спорткаров

Непонятный однобокий модельный ряд Mitsubishi имеет свое объяснение и получился таким не просто так, считают в компании.

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В интервью изданию CarThrottle британский управляющий директор Mitsubishi Роб Линдли объяснил текущую маркетинговую стратегию бренда. Это стало для нас неожиданностью, так как мы и не знали, что у Mitsubishi вообще есть какая-то стратегия. Во всяком случае, общественности о ней никто прежде не рассказывал.

Роб Линдли рассказал, что Mitsubishi сосредоточилась на кроссоверах и внедорожниках и не планирует строить спортивные автомобили. Такой небольшой компании, как Mitsubishi, приходится сражаться за каждую десятую долю процента рынка, которую у них есть шанс заполучить, поэтому их стратегия отказа от непопулярных моделей имеет смысл. Однако в другом своем высказывании Линдли сам себе противоречит.

Mitsubishi Lancer Evolution 10

«Компанию, которая продает 1,2 миллиона автомобилей во всем мире, нельзя назвать большим бизнесом. Если вы попытаетесь присутствовать во всех сегментах рынка и следовать тенденциям, таким как спортивные автомобили, будет трудно оставаться экономически выгодным и жизнеспособным проектом», — заявил Роб Линдли.

Другими словами, Mitsubishi заявляет, что не может следовать тенденциям, и в то же время подтверждает, что будет следовать им.

Mitsubishi Eclipse R Concept 2015 года

Важно отметить, что Mitsubishi — компания, которая создала легендарное купе Eclipse и которая его постепенно похоронила: с каждым последующим поколением купе было все хуже и хуже. Теперь знаменитое имя воскресло, но используется для кроссовера.

Значит есть вероятность того, что вернется и легендарный Evo, но тоже в виде кроссовера.

На автосалоне в Женеве Mitsubishi показала будущий Outlander.

Пока же можно купить другую новинку компании — обновленный пикап L200.

Фото: Mitsubishi