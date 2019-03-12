В Mitsubishi объяснили свой отказ от спорткаров

В интервью изданию CarThrottle британский управляющий директор Mitsubishi Роб Линдли объяснил текущую маркетинговую стратегию бренда. Это стало для нас неожиданностью, так как мы и не знали, что у Mitsubishi вообще есть какая-то стратегия. Во всяком случае, общественности о ней никто прежде не рассказывал.
Роб Линдли рассказал, что Mitsubishi сосредоточилась на кроссоверах и внедорожниках и не планирует строить спортивные автомобили. Такой небольшой компании, как Mitsubishi, приходится сражаться за каждую десятую долю процента рынка, которую у них есть шанс заполучить, поэтому их стратегия отказа от непопулярных моделей имеет смысл. Однако в другом своем высказывании Линдли сам себе противоречит.
«Компанию, которая продает 1,2 миллиона автомобилей во всем мире, нельзя назвать большим бизнесом. Если вы попытаетесь присутствовать во всех сегментах рынка и следовать тенденциям, таким как спортивные автомобили, будет трудно оставаться экономически выгодным и жизнеспособным проектом», — заявил Роб Линдли.
Другими словами, Mitsubishi заявляет, что не может следовать тенденциям, и в то же время подтверждает, что будет следовать им.
Важно отметить, что Mitsubishi — компания, которая создала легендарное купе Eclipse и которая его постепенно похоронила: с каждым последующим поколением купе было все хуже и хуже. Теперь знаменитое имя воскресло, но используется для кроссовера.
Значит есть вероятность того, что вернется и легендарный Evo, но тоже в виде кроссовера.
- На автосалоне в Женеве Mitsubishi показала будущий Outlander.
- Пока же можно купить другую новинку компании — обновленный пикап L200.
Фото: Mitsubishi
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