Mitsubishi оснастила Pajero Sport цифровой приборкой

В Таиланде официально представлен обновленный вариант внедорожника.

Текущее поколение Mitsubishi Pajero Sport выпускается с 2015 года, и наступило время планового обновления модели. Автомобиль показали в Таиланде, где и налажен выпуск этого внедорожника.

Внешность Pajero Sport теперь стала еще ближе к облику нового пикапа Mitsubishi L200. Машина обзавелась фирменной двухэтажной оптикой. Помимо фар изменились решетка радиатора, капот и даже передние крылья.

Сзади в глаза бросаются уменьшенные по высоте фонари, часть световых элементов которых теперь размещена горизонтально в бампере. А еще рамный внедорожник получил достаточно массивный спойлер на крыше.

В салоне появилась новая центральная консоль, а в центральный тоннель добавили дополнительную емкость под мелкую поклажу. Но главным изменением интерьера стал отказ от аналоговой панели приборов в пользу цифровой — в рестайлинговом Pajero Sport информация отображается на 8-дюймовом экране.

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Оснащение внедорожника практически не изменилось. Машина получила новую мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином, фирменное приложение для смартфона позволяет контролировать все основные параметры. На руле появились дополнительные кнопки, для второго ряда сидений предусмотрели USB-разъемы и добавили электропривод дверцы багажника. Кроме этого была лишь усовершенствована система мониторинга слепых зон и добавлена функция предупреждения столкновений при движении задним ходом.

Моторы не поменялись. Mitsubishi продолжит делать модель со 181-сильным турбодизелем 2.4, 136-сильным турбодизелем 2.5 и 209-сильным атмосферным бензиновым 3.0 V6. В зависимости от комплектации и рынка доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный автомат. Все версии оснащены фирменной системой полного привода Super Select II 4WD.

Текущее поколение Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке стоит минимум 2 379 000 рублей. А сколько будет стоить обновленный вариант и когда его сборку наладят в Калуге, пока неизвестно.

В этом году Mitsubishi начала продавать в России обновленный пикап L200, на базе которого традиционно создается Pajero Sport.

Фото: Mitsubishi