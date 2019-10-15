Полиция запретила ездить на чрезмерно блестящем автомобиле
Немецкие стражи правопорядка решили, что золотой цвет привлекает повышенное внимание других участников движения, и это может быть небезопасным.
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Золотой внедорожник пришлось припарковать на улице Кенигсаллее (Дюссельдорф, Германия). Поскольку покрытый золотой пленкой BMW X5 слишком ярок для дорожного движения, полиция Дюссельдорфа временно изъяла транспортное средство из обращения.
Когда стражи порядка сфотографировали автомобиль, их форма отразилась на его дверях, как в зеркале. 30-летний владелец внедорожника очень удивился ограничению свободы, так как правил он не нарушал. Все это происходило при ярком солнце, и машина так пылала в его лучах, что на нее было больно смотреть, сообщила в понедельник полиция Дюссельдорфа.
Это не первый случай «блестящего» тюнинга в Германии. Обклеить таким образом автомобиль стоит недешево — если тюнинг сделан качественно, то это обойдется от 2500 до 3000 евро. Генеральный директор Ассоциации автомобильных тюнеров Харальд Шмидтке отмечает, что только эксперт может решить, насколько допустимо на дороге такое «сияние».
По аналогичному делу суд ранее консультировался с экспертом компании TÜV Торстеном Рехтиеном, и тогда было решено, что машина недопустимо блестящая. Однако о текущем деле Рехтиен не слышал. В каждом случае эксперт должен выносить индивидуальное решение, полагает он. В принципе, обычно в подобных ситуациях применяется пункт 30 Правил лицензирования дорожного движения (StVZO). Согласно ему, транспортные средства должны быть «построены и оборудованы таким образом, чтобы их движение не наносило вреда кому-либо или не подвергало потенциальной опасности».
В середине 90-х Audi официально представила концепткар с кузовом из полированного алюминия. Из-за зеркального отражения автомобиль в Германии не получил Одобрения типа транспортного средства и теперь находится в музее Audi.
- Напомним, полиция Гамбурга весной этого года также остановила Porsche, покрытый золотой пленкой, и предупредила водителя. Мужчину попросили снять пленку и отпустили, но через несколько дней его снова остановили, и он по-прежнему управлял золотым Porsche. На этот раз полиция отправила роскошную машину на спецстоянку.
Фото: depositphotos.com
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