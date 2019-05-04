Слишком золотой! Проверьте пленку на своем авто

А то получится как с Porsche Panamera, который признали небезопасным и отправили на штрафстоянку.

Водитель Porsche Panamera из Гамбурга решил, что он неимоверно крут, и обтянул свой автомобиль золотой пленкой. 31-летнему мужчине, возможно, это и казалось в порядке вещей, но полиция Гамбурга его порыв не оценила.

С 2017 года в Гамбурге появилось особое подразделение полиции Autoposer, которое отслеживает проблемные автомобили, создающие потенциально опасные ситуации на дороге или просто мешающие другим водителям.

Офицеры Autoposer сначала остановили водителя Porsche, вынесли ему предупреждение и потребовали привести автомобиль в надлежащий вид. Они посчитали, что ослепляющий эффект спорткара может оказать негативное воздействие на других участников дорожного движения.

Но молодой человек решил, что все обошлось, и продолжил ездить на золотом «красавце». Через несколько дней полиция снова задержала автомобиль и на этот раз не стала отделываться предупреждением, а сразу отбуксировала его на штрафстоянку за неподчинение предписанию.

Владельцу позволили водить спорткар только после того, как он полностью очистит его от «золотой фольги», сообщил «Гамбургер Моргенпост».

Подобный случай был зафиксирован и в апреле 2018 года в Берлине, только там в золото был «приодет» Lamborghini. Водителю также запретили эксплуатацию потенциально опасного автомобиля.

Так во сколько же обошелся золотой наряд Панамеры? Как сообщили в Autobild, полная стоимость пленки обычно варьируется от 2500 до 5000 евро, а если автомобиль красить целиком, то это «выльется» уже в 8000 евро.

Впрочем, у пленки есть неоспоримое преимущество перед краской: если этого требует полиция, ее можно сравнительно быстро и легко удалить с поверхности автомобиля.

Фото: Marius Roeer/DPA