Лады перестали красить в коричневый цвет

Цветовая гамма Lada XRAY и XRAY Cross стала беднее на один цвет. Эти автомобили больше не красят в коричневый.

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Покупатели моделей Lada XRAY и XRAY Cross больше не могут заказать автомобиль в цвете «кашемир», который использовался при окраске концепта модели. Этим названием обозначался темно-коричневый цвет с кодом 283.

На официальном сайте АВТОВАЗа из обзора моделей Lada XRAY и XRAY Cross исчез коричневый цвет. Одновременно дилеры Лады перестали принимать заказы на окрашенные в него машины, но пока коричневые XRAY и XRAY Cross еще можно приобрести со складов готовой продукции.

Теперь XRAY и XRAY Cross могут быть окрашены на выбор покупателя в один из шести, а не семи цветов. Это белый с красивым названием «ледниковый» и кодом 221, огненно-красный металлик с кодом 124, серо-бежевый металлик «серый базальт» с кодом 242, золотисто-охристый металлик «янтарь» с кодом 248, черный металлик с громким именем «черная жемчужина» и кодом 676 и серебристый металлик под названием «платина», код которой — 691.

При заказе любого из этих цветов, кроме белого, покупателю Lada XRAY или XRAY Cross придется доплатить 12 тыс. рублей.

Скоро в продаже должна появиться спортивная версия универсала Vesta — Lada Vesta SW Sport.

Продажи автомобилей Lada упали впервые за последние два года. Почему это произошло и какой выход найден — читайте здесь.

Фото: Lada