Lada Vesta SW Sport: первые видеокадры с дорожных тестов

АВТОВАЗ испытывает новый спортивный универсал на дорогах общего пользования, загрузив его салон и багажник баллонами с водой.

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Жители Тольятти сняли на видео необычный автомобиль в камуфляже, который оказался очередной новинкой АВТОВАЗа, проходящей дорожные испытания — Lada Vesta SW Sport.

Новый спортивный универсал, судя по всему, проверяют под нагрузкой, так как его салон загружен баллонами с водой. Можно предположить, что инженеры работают над настройкой подвески, которая должна хорошо работать не только в спортивном режиме езды, но и при перевозке грузов.

Камуфляж, которым закрыта задняя часть автомобиля, скрывает особый бампер и раздвоенную выхлопную систему. При этом сбоку видно, что автомобиль оснащен 17-дюймовыми дисками, как и у спортивного седана Vesta, и такими же широкими крыльями и порогами.

Как и спортседан, универсал Vesta SW Sport оснащается форсированным до 145 л.с. двигателем объемом 1,8 л и 5-ступенчатой механической коробкой JR5. Кроме того, тормозная система автомобиля имеет диски увеличенного диаметра. Согласно полученному АВТОВАЗом Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), спортуниверсал на 30 мм ниже обычной версии. Его высота составляет 1478 мм, а клиренс — 162 мм. Кроме того, колея автомобиля стала шире на 18 мм и составляет 1528 мм.

О дате выхода Lada Vesta SW Sport в продажу пока ничего не известно. Что касается стоимости, то спортуниверсал, судя по соотношению цен обычных седанов и универсалов Vesta, должен быть дороже всего тысяч на пять рублей. То есть его цена может составить от 1 014 900 до 1 050 900 рублей.

Первый спортивный седан Lada Vesta Sport был куплен губернатором Самарской области.

Спортивные версии Весты скоро можно будет оснастить весьма технологичными опциями. Это, например, проекционный дисплей на лобовое стекло, боковые камеры заднего вида и система полного привода. Подробнее о новых опциях читайте здесь.

Фото, видео: ВКонтакте, YouTube