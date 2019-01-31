Первую Ладу за миллион купил губернатор Самарской области

Приобрести Ладу Vesta Sport ему помог подарок президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.

Первым покупателем спортивной Весты стоимостью более 1 млн рублей стал не простой россиянин, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который при этом воспользовался подарком президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса. Это сертификат на покупку автомобиля Lada, который он получил во время посещения Московского автосалона 30 августа 2018 года. Тогда глава Самарской области очень высоко оценил новинку.

«Очень сильные эмоции, машину на самом деле пришлось подождать. Я стал счастливым обладателем нового автомобиля — современного, спортивного, который имеет свой характер и свой драйв. Уверен, что эта модель порадует рынок в целом и автомобилистов, которые умеют водить машину достаточно профессионально и аккуратно, но получают удовольствие от скорости и спортивного вождения», — приводит слова господина Азарова пресс-служба администрации Самарской области.

О том, какие преимущества дает сертификат (скидку или продажу без очереди), не сообщается. Губернатором была выбрана Lada Vesta Sport в фирменном для данной спортверсии цвете «тайфун» (серо-голубой). Автомобиль оснащен 145-сильным двигателем объемом 1,8 литра.

Оказалось, что это не первый автомобиль марки Lada в гараже губернатора Азарова. Согласно декларации о доходах, он уже владеет универсалом Largus. Есть в его гараже и иномарка — внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Чиновник может позволить себе такие траты, так как еще в 2017 году, будучи врио губернатора региона, он заработал за год 6,126 млн рублей, то есть по полмиллиона в месяц.

Подробнее о первой Ладе за миллион можно узнать здесь.

Lada Vesta Sport, вопреки ожиданиям некоторых людей, не стала самой ожидаемой новинкой 2018 года в нашей стране. О том, какую машину россияне ждут больше всего, можно прочитать здесь.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области, Facebook / Владислав Незванкин