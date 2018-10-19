Ладу Весту хотят превратить в премиальный автомобиль с ночным видением

Российский стартап предложил комплекс дополнительного оборудования для Лады Весты.

Нет, превращение в дорогой премиальный автомобиль с массой опций создатели компании Hudway предложили начать не с дорогой кожи и натурального дерева, а с полезного оборудования.

В частности, Ладу Весту предлагается оснастить интегрированным проекционным дисплеем на лобовое стекло, камерой заднего вида (правда, она и так есть в некоторых версиях, видимо, стартаперы об этом не знают), боковыми камерами в корпусах зеркал и даже реализовать полный привод с помощью электромотора на задней оси.

«Технологически эти устройства можно установить на любой автомобиль. Усовершенствование Lada Vesta для нас — пилотный проект, эту модель мы выбрали потому, что она — одна из наиболее популярных у россиян», — заявил «Российской газете» один из руководителей проекта и сооснователей Hudway Иван Клабуков.

По его словам, все дополнительное оборудование можно будет установить на сервисе официальных дилеров. Клабуков считает, что пакет опций обойдется покупателю в сумму от 60 тыс. до 195 тыс. рублей.

Ижевская компания Hudway известна созданием гаджета, заменяющим проекционный экран на лобовом стекле. Небольшая коробочка проецирует данные на небольшой экран со смартфона пользователя. Устройство устанавливается перед рулевым колесом на передней панели любого автомобиля. Правда, стоимость гаджета превышает стоимость китайских аналогов в несколько раз.

Реакция АВТОВАЗа на проект компании Hudway пока неизвестна.

В начале февраля Lada Vesta получила новые базовые комплектации, которые сделали седан, универсал и его кросс-версию доступнее.

Недавно стартовали продажи спортседана Lada Vesta Sport. Модель стала самой дорогой Ладой: ее цена перевалила за миллион рублей.

На АВТОВАЗе отложили обновление универсала Лада Ларгус как минимум до следующего года.

Фото: АВТОВАЗ