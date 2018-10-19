Ладу Весту хотят превратить в премиальный автомобиль с ночным видением

Российский стартап предложил комплекс дополнительного оборудования для Лады Весты.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Нет, превращение в дорогой премиальный автомобиль с массой опций создатели компании Hudway предложили начать не с дорогой кожи и натурального дерева, а с полезного оборудования.

В частности, Ладу Весту предлагается оснастить интегрированным проекционным дисплеем на лобовое стекло, камерой заднего вида (правда, она и так есть в некоторых версиях, видимо, стартаперы об этом не знают), боковыми камерами в корпусах зеркал и даже реализовать полный привод с помощью электромотора на задней оси.

«Технологически эти устройства можно установить на любой автомобиль. Усовершенствование Lada Vesta для нас — пилотный проект, эту модель мы выбрали потому, что она — одна из наиболее популярных у россиян», — заявил «Российской газете» один из руководителей проекта и сооснователей Hudway Иван Клабуков.

По его словам, все дополнительное оборудование можно будет установить на сервисе официальных дилеров. Клабуков считает, что пакет опций обойдется покупателю в сумму от 60 тыс. до 195 тыс. рублей.

Ижевская компания Hudway известна созданием гаджета, заменяющим проекционный экран на лобовом стекле. Небольшая коробочка проецирует данные на небольшой экран со смартфона пользователя. Устройство устанавливается перед рулевым колесом на передней панели любого автомобиля. Правда, стоимость гаджета превышает стоимость китайских аналогов в несколько раз.

Реакция АВТОВАЗа на проект компании Hudway пока неизвестна.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (22)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Высокий клиренс, большой багажник

Недостатки:

робот не очень, тупит камера.

Комментарий:

Отличный автомобиль от Авто Ваза за свои деньги. Перед покупкой автомобиля записался на тест-драйв. За рулем очень комфортно, удобный подлокотник, большие зеркала. Почти за год использования автомобиля никаких серьезных поломок не было, единственное, иногда не включается камера заднего вида. Тач...

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