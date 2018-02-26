Лада Ларгус обновится. Но не раньше 2020 года

АВТОВАЗ решил не спешить с рестайлингом универсала — нынешняя генерация и так неплохо продается.

Похоже, в Тольятти после масштабного вывода новых моделей, модификаций и рестайлинга существующей линейки Гранты включили режим жесткой экономии. В этом году на рынок вышел спортседан Lada Vesta Sport ценой более миллиона рублей, позднее появится Lada Granta Cross, то есть рестайлинговый вариант кросс-версии универсала Lada Kalina.

А вот конструкции Lada Largus, то есть модернизированного и перелицованного для России универсала Dacia Logan MCV первого поколения, идет 13-й год, да и самому Ларгусу уже шесть лет. Обычно такой период означает смену поколений, но только не в случае Лады. На АВТОВАЗе не спешат обновлять универсал, заявляя, что и нынешняя генерация пользуется неплохим спросом.

«Не стоит ждать фейслифта Lada Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет, — заявил „Российской газете“ вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек. — Мы видим хороший уровень спроса на текущую генерацию этой модели. Необходимости форсировать выход следующего поколения нет, как это было, скажем, с той же Lada Granta. Это особый сегмент автомобилей, и отношение его аудитории к дизайну автомобиля отличается от массового сегмента. При этом мы планомерно ведем эту работу и будем информировать о ней, когда придет время».

Таким образом, если Ладу Ларгус и обновят, то произойдет это не ранее 2020 года. По предварительным данным, большой модернизации не предвидится: универсалу лишь поменяют переднюю часть машины, которая будет выполнена в нынешнем фирменном X-стиле, в котором сделаны и Vesta, XRAY, а также обновленное семейство Гранты.

Впрочем, не исключено, что универсал и вовсе уйдет в историю, а его место на конвейере займет «каблучок» Dacia Dokker, сборку которого АВТОВАЗ планирует начать под собственным брендом.

В 2018 году на российском рынке было продано 44 072 Лады Ларгус, что на 31% больше, чем годом ранее.

В ближайшие годы АВТОВАЗ намерен представить 8 новых и обновленных моделей.

В следующем году в Тольятти начнется сборка компактного кроссовера Datsun, который создан на платформе B0.

Фото: Lada