Lada Vesta получила новую базовую версию и стала дешевле

АВТОВАЗ изменил комплектации своей флагманской модели, теперь седан в базовой версии обойдется дешевле 600 тыс. рублей.

Новая комплектация получила название Standard. Она на 20–51 тыс. рублей дешевле старой базовой версии Classic в зависимости от типа кузова и версии (седан, универсал или кросс-вариант).

В данной комплектации седан Лада Веста оснащается исключительно 1,6-литровым двигателем (106 л.с.) и механической коробкой передач. Версия Standard включает в себя две подушки безопасности, систему стабилизации с функциями помощи при старте на подъеме и антипробуксовки, регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой, зеркалами с электроприводом и обогревом, аудиоподготовкой, штампованными 15-дюймовыми колесами и электростеклоподъемниками. Седан в таком исполнении стоит 594 000 рублей.

Новая базовая версия универсала поставляется исключительно с пакетом Start и обойдется в 676 000 рублей. Помимо оснащения, входящего в состав комплектации Standard для седана, здесь появляются кондиционер, обогрев передних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик, рейлинги на крыше и спойлер над задней дверью.

У кросс-версия универсала Lada Vesta SW Cross появилась комплектация Comfort. Помимо вышеперечисленных опций для седана и универсала здесь есть задние дисковые тормоза, сиденье водителя с регулировками по высоте и поясничной поддержки, центральный подлокотник с боксом, комбинированная обивка сидений (ткань+экокожа) с возможностью выбрать серый или оранжевый цвет, натяжная полка багажника, комплект сеток и органайзеров в багажном отделении, задний парктроник, датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости, мультируль, аудиосистема с 4,3-дюймовым монохромным экраном с разъемами USB и AUX, а также возможностью подключать телефон по Bleutooth, хромированные накладки на пороги и выхлопную трубу и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Обойдется такая версия в 779 900 рублей.

Недавно стартовали продажи спортседана Lada Vesta Sport. Модель стала самой дорогой Ладой: ее цена перевалила за миллион рублей.

На АВТОВАЗе отложили обновление универсала Лада Ларгус как минимум до следующего года.

Фото: АВТОВАЗ