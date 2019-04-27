Золото, бриллианты, сапфиры, рубины! Моделька Форда дороже оригинала!

Ювелир трудился над масштабной моделью Ford Escort 25 лет. И результат превзошел любые ожидания.

Модель Ford Escort в масштабе 1:25, изготовленная из серебра, золота и бриллиантов, была на протяжении четверти века самой большой привязанностью профессионального ювелира Рассела Лорда. Владелец 55 настоящих автомобилей Ford Escort, Лорд, потратил тысячи часов на создание этого уникального шедевра. Только материалов в автомобильчик вложено на 90 тысяч евро! Камни и металл — все настоящее.

Автомобиль основан на заводской раллийной модели Ari Vatenen Ford Escort Mk2 конца 1970-х годов. Корпус модели выполнен из серебра, а тормоза и спойлеры у нее из чистейшего золота, как и 18-каратные золотые колеса. Решетка радиатора сделана из белого золота, фары — алмазные, поворотники — из сапфиров, а задние фонари — рубиновые.

«Это было хобби, к которому я возвращался, когда у меня было свободное время, и три года назад я все же решил завершить проект. Я с закрытыми глазами знаю все в этом автомобиле. Можете себе представить, у меня не было даже плана, я просто строил модель по частям, из головы», — рассказал Рассел Лорд, живущий в Эссексе, на юге Англии.

Миниатюрный ювелирный шедевр выставят ​​на интернет-аукционе (www.themarket.co.uk) 2 мая 2019 года. Но любовь не продается, поэтому всю выручку ювелир решил потратить на благотворительность. Ну может себе позволить человек!