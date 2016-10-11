Все мы, конечно, разные, но порой диву даешься, насколько! Чудаковатый канадец посвятил любимому занятию почти целую жизнь и вполне счастлив.

С помощью игрушечных экскаваторов и бульдозеров на дистанционном управлении канадец Джо Мюррей вот уже 14 лет строит подвал под своим домом. Они роют и роют, но работа еще не закончена. Более того, конца и края этому занятию не предвидится. Возможно, он передаст свое «детище» по наследству потомкам, только вот будет ли у кого-то столько терпения?

Мужчина придумал себе такой способ бегства от реальности, как он сам говорит. По профессии он фермер, раньше разводил скот, теперь выращивает зерно.

Он завел целый парк радиоуправляемых строительных машин, какие-то он сконструировал сам. Впрочем, сроки его не поджимают, и заканчивать он не спешит. Видеоотчеты о проделанной работе мужчина регулярно публикует на YouTube—канале LilGiantsConstrCo. Согласно им, к началу 2019 года раскопки ведутся уже в южной стороне подвала.

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Видео: YouTube