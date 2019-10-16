Поблажки до весны: снижены тарифы на платных трассах

Завершение летнего сезона стало поводом для пересмотра тарифов на нескольких платных трассах. Проезд по М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург подешевел.

Согласно официальному релизу «Автодора», с 14 октября перестали действовать так называемые сезонные тарифы на трех автодорогах. Цены на опустевших трассах вернулись к уровню 15 апреля 2019 года.

Дорожники уточнили, что в летний период повышенные тарифы действовали на проезд по платникам в связи с увеличенным в теплый период дорожным трафиком. Оператор таким образом якобы оптимизировал транспортные потоки, распределяя их между дневными и ночными часами. Часть машин направлялась на альтернативные бесплатные маршруты.

Ну а сейчас все вернулось на круги своя. Если летом оплата за проезд по участку 21–62 км на М-4 «Дон» для легкового автомобиля в дневное время составляла 90 рублей, то с 14 октября она опустилась до 70 рублей. Оплата за проезд на том же участке 21–62 км трассы М-4 с помощью транспондера T-pass составит 56 рублей.

С полным перечнем тарифов можно ознакомиться на сайте «Автодора» в разделе «Тарифы на проезд».

А здесь мы предлагаем ознакомиться с советами экспертов: стоит ли объезжать пробку и платники?

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС