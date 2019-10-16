В Крыму испытали электрокар отечественного производства

Это происходило на территории международного аэропорта Симферополя.

10 дней аппарат тестировался в особом режиме — в качестве тягача для перевозки грузов и багажа. Это происходило на территории международного аэропорта Симферополя.

«Мы стали первыми, кто внедрил отечественную систему обработки багажа, — с гордостью прокомментировал генеральный директор ООО „Международный аэропорт Симферополь“ Евгений Плаксин. — Работа по внедрению лучших отечественных технологий в аэропорту будет продолжена».

Электрокар, произведенный в Крыму, обладает достойными характеристиками:

в кузове он способен перевозить тонну груза,

в прицепных тележках электрокар «тащит» около 5 тонн,

заряжается за 3,5 часа,

может работать в зимний период.

Практически все детали, из которых изготовлен электромобиль, сделаны в России. В частности, стальная рама и кузов из стеклопластика произведены в Симферополе. В перспективе этот грузовичок-тягач станет беспилотным. Опытный образец уже прошел испытания в Сколково. В декабре он примет участие в соревнованиях беспилотных автомобилей.

Наверное, будет справедливым сказать несколько слов непосредственно о фирме-производителе. ООО «Эльтавр» было создано в Крыму в 2014 году. Это первая и на данный момент единственная компания в России, которая обладает полным циклом производства такого экологического транспорта.

А хотите полюбоваться на первый электромобиль Porsche?

Фото: facebook.com/nppeltavr