Новый снегоуборщик КАМАЗ: перекидает 3,5 тонны за час

Новая совместная разработка КАМАЗа и ООО «Завод СпецАгрегат» может побить рекорд по производительности среди всех видов отечественной снегоуборочной техники.

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Производительность автомобиля, утверждают его создатели, более чем в два раза выше производительности существующих российских аналогов, которые могут убирать до 1,6 тонны снега в час. К тому же их новая спецтехника способна отбросить снежную массу на расстояние до 50 м.

Машина была создана на базе полноприводного шасси КАМАЗ-43118. Она оборудована фрезерно-роторным снегоочистителем СФР-1 модели 103-СА. Во время снегоуборочных работ машина движется за счет гидропривода с бесступенчатым регулированием скорости, а в транспортном режиме — за счет штатного механического привода.

Уже появились и первые заказчики — крупная газодобывающая компания и совместное российско-американское предприятие на Сахалине.

Кстати, знаете ли вы, как убирают снег в других странах мира? Мы подготовили для вас подборку из нескольких интересных фактов:

В США водители знают правило «3 часов». После окончания любого снегопада все основные дороги должны быть расчищены в течение этого времени. Для этого в северных штатах используются так называемые TowPlow — снегоуборочные машины со специальным «косым» прицепом. Такая система позволяет чистить сразу три-четыре ряда многополосной трассы. Власти Финляндии отслеживают погодные изменения с помощью тысяч автоматических фотокамер, которые размещены вдоль дорог. Если синоптики обещают снегопад, муниципалитет каждого города ровно за сутки до его начала собирает совещание — на нем дорожники и управленцы обсуждают, какую технику, в каком объеме и где задействовать. Таким образом, коммунальщики выезжают на рабочие маршруты еще ДО выпадения первых снежинок. В скандинавских странах вместо соли, как универсального реагента, применяют так называемый фрикционный метод: за городом сыплют песок, а в городе — каменную крошку, давно забытый в России экологичный реагент. А вот в Норвегии используют «горячий гравий». Этот метод изобрел в 2004 году шведский ученый Торгейр Ваа. Мелкую каменную крошку (либо песок) смешивают с водой и разогревают до 95 0 С, а затем разбрасывают на предварительно укатанный снег. Так он быстро плавится до чистого асфальта.

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Фото: kamaz.ru