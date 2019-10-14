Вездеход «Бурлак»: лучшая машина для снежных пустынь

В «Бурлаке» тепло. В кухонном отсеке закипает чайник. А за окном проплывает замерзшая и брошенная на обочинах техника. Еще одни не доехали...

Чем дальше на северо-восток России, тем реже встречаются населенные пункты. Между ними тысячи километров снежной пустыни. Большую часть года некоторые из них недоступны для наземного транспорта. Добраться можно только вертолетом, и то в редкую благоприятную погоду. «Бурлак» преодолел огромный путь в 6000 км из Нового Уренгоя в Анадырь за 29 дней. Местные водители немели, когда слышали, что перед ними серийные машины без дополнительной подготовки.

Предыстория

Первый «Бурлак» построили в начале 2016 года. В марте его протестировали на Приполярном Урале и в Северном Ледовитом океане. Автомобиль прошел из Ивделя и обратно 2800 км за 16 дней: забрался на гору Народную, наивысшую точку Уральского хребта, преодолел снежную целину и торосы, плавал в открытой воде Байдарацкой губы, выдержав все испытания без серьезных поломок.

«Бурлак» первого поколения.

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«Бурлак» действительно отличается от всего, что ездит по Арктике. Ему вообще не нужны дороги. Колеса выше среднего человеческого роста легко преодолевают сложные препятствия и, как поплавки, держат груженый автомобиль на воде. Плыть помогает автоматическая система гребного винта. Шины низкого давления подкачиваются от турбины двигателя. Первоначально это был турбодизель Toyota 1KZ-TE мощностью 145 л.с. с автоматической коробкой переключения передач. Для повышения проходимости вездехода мосты при помощи пневматического механизма блокируются межколесным дифференциалом. Все важнейшие узлы и агрегаты размещены в гидроизолированной лодке днища, водитель-механик получил к ним свободный доступ из салона. В просторном салоне есть спальные места, кухня и отсек для вещей и груза.

Практический интерес к «Бурлаку» создатели увидели еще во время тестирования. На обратном пути на зимнике у Воркуты встретились автопутешественники из Латвии, которым вездеход так понравился, что они вскоре его выкупили для своих экспедиций. А позже на международной выставке автоиндустрии «Auto 2019» в Риге первый «Бурлак» стал главным экспонатом. Он и сейчас готов к экстремальным путешествиям.

На первом «Бурлаке» латышские путешественники смогли добраться до острова Белый в Карском море.

«Нужен был вездеход, пригодный для круглогодичной работы в условиях Крайнего Севера, способный автономно на дальние расстояния и по любой поверхности перевозить группу до 15 человек и все необходимые припасы. Поэтому и возникла идея создать большой экспедиционный автомобиль.

Главная фишка „Бурлака“ — мощные бортовые редукторы, которые разгрузили трансмиссию в 4 раза. Они такие же, как на БТР, только в нашем исполнении, потому что оригинальные слишком тяжелые.

Такая машина должна быть простой и надежной, как автомат Калашникова. В Арктике случается всякое. „Бурлака“ можно легко отремонтировать вдали от населенных пунктов и без глубоких технических познаний. Запасные уникальные детали и узлы входят в базовую комплектацию, а все остальное можно достать в любом городе. Даже на окраинах Севера. В экстренной ситуации вездеход не только сохранит жизнь членам экипажа, но и позволит ожидать помощи в максимально комфортных условиях. В машине есть все необходимое. Сел и поехал».

Платформа 2.0

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Вторую версию «Бурлака» Алексей Макаров конструировал заново с учетом прошлых испытаний. Главные изменения были связаны со снижением массы и развесовкой автомобиля. Первое условие необходимо для более уверенного движения по пластичному и рыхлому соленому льду океана. Для решения применили облегченные материалы.

Второе должно было улучшить сцепление с берегом, когда автомобиль выбирается из воды. Этого удалось достичь за счет переноса двигателя из кормы в переднюю часть вездехода и переделки трансмиссии.

В итоге «Бурлак» стал легче на полтонны, экономичнее и мощнее.

Весной 2017 года провели испытания второго поколения машины по тому же маршруту. Вердикт: теперь конструкция правильная.

«Бурлак» оснащен двигателем Cummins 2.8 ISF, который работает в паре с усиленной механической коробкой передач от ГАЗели. Подвеска своя, но собирается из стандартных деталей. Это независимая двухрычажная пружинная подвеска: шаровое соединение отрабатывает момент скручивания, а подшипниковый узел крепления, выполняющий роль сайлентблоков, обеспечивает эксплуатационную надежность. В итоге получили и достойную плавность хода, и тихую работу.

Раздаточная коробка модифицированная трехвальная с использованием компонентов двух раздаток ГАЗ-66 (понижение 1/2). Корпус оригинальный. Межколесные редукторы с электроблокировками использованы от ГАЗели (понижение 4,2) и закреплены на четырех сайлентблоках. Корпусы у них тоже оригинальные. Карданные валы изготовлены на заводе в Арзамасе по индивидуальному заказу, с использованием комплектующих ГАЗа-66 и ГАЗели.

Серийный «Бурлак» оснащен двигателем Cummins 2.8 ISF (мощностью 149 л.с.), который адаптирован под условия работы на спецтехнике (максимальный крутящий момент 360 Н*м уже при 1800 об/мин). Управление трансмиссией вынесено на центральную консоль. Здесь же расположен блок предохранителей, управление отопителями салона и компрессором для подкачки шин.

Бортовые редукторы сконструированы по схеме колесного редуктора БТР-60. Редуктор состоит из плиты, которая крепится через рычаги к корпусу вездехода. На оси этой плиты вращается ступица, к которой крепится фланец колесного диска. От межколесного редуктора момент передается через карданный вал к фланцу ведущего зубчатого колеса, ведущее зубчатое колесо передает момент с понижением в 3,8 раза на ведомое зубчатое колесо. 1 — КПП ГАЗель в сборе с картером сцепления; 2 — КОМ (коробка отбора мощности) в сборе с гидронасосом; 3 — Мост Бурлак (ГАЗель) в сборе передний; 4 — Мост Бурлак (ГАЗель) в сборе с ручным тормозом; 5 — Мост в сборе (Б-03.000); 6 — РК (раздаточная коробка) Бурлак в сборе Б-01.000; 7 — Карданный вал от КОМ к задним мостам; 8 — Карданный вал от КПП к РК; 9 — Карданный вал от РК к переднему мосту; 10 — Карданный вал привода КР; 11 — Карданный вал от РК к КОМ; 12 — КР (колесный редуктор) Б в сборе задних колес; 13 — КР Б в сборе левый передний; 14 — КР Б в сборе правый передний.

Передвигаются «Бурлаки» на многослойных шинах низкого давления собственной разработки. При снижении давления шины складываются не только в плоскость, но и заламываются в так называемую косичку, выполняя роль гусеницы. Это помогает снегоболотоходу не зарываться, двигаться вперед по рыхлому снегу и слабонесущим грунтам. Суммарное водоизмещение колес составляет 7,2 тонны, а при установке дополнительных поплавков в колесные диски увеличивается до 8,8 тонны. Вес каждого колеса — около 120 кг. Но снять и поставить его может один человек. Это делается с помощью простых приспособлений, которые предусмотрены в комплекте. Тормоза двухконтурные от ВАЗ-2112, расположены внутри лодки на средней и задней осях.

Для управления давлением в колесах предусмотрен специальный пульт (на фото слева). А еще машину можно доукомплектовать системой автоматического гребного винта для увеличения скорости движения по открытой воде.

Кому нужны «Бурлаки»?

Первые заказы на «Бурлаки» поступили с Чукотки. Строителям нужен был экспедиционник для перевозки бригад. Торгово-промышленная компания попросила грузовые машины. Возить стали больше и дешевле, экономика предприятия улучшилась, но задача была не только в этом. Хорошие водители в тех краях на вес золота, а они отказывались работать в нечеловеческих условиях на гусеничных вездеходах. Сейчас на «Бурлаках» они ездят в белых рубашках и берут в рейсы жен, которые в машине на кухне готовят им домашнюю еду.

Экспедиционная модификация в базовой комплектации оснащается кухней с газовыми горелками и вытяжкой, снегоплавильней для получения питьевой горячей воды, можно еще установить душ, баню и другие опции.

На колесной формуле 6х6 сейчас собираются экспедиционная, грузопассажирская и промышленная модификации. Конструктивно они отличаются отсеками, в которых в зависимости от заказа находятся пассажирские и спальные места, цельнометаллическое, тентованное или открытое пространство для грузов либо промышленного оборудования. Например, буровой установки, компрессора, генератора или других приспособлений.

Флагманский экспедиционный «Бурлак» вмещает до 15 посадочных мест, часть из которых трансформируется в восемь спальных. Грузопассажирская модификация «Бурлака» рассчитана на шесть посадочных мест, которые могут быть трансформированы для ночлега и отдыха в четыре спальных места.

Весной 2019 года был создан «Бурлак» с колесной формулой 4х4. Он на тонну легче и на метр короче шестиколесной модели. За счет этого автомобиль отлично маневрирует в тайге и лесотундре. Новая модель предназначена для перевозки малых групп людей и до тонны груза. Она подходит не только для производственных нужд организаций, но и для лесных и охотничьих хозяйств, поисково-спасательной службы, активного отдыха. По твердому грунту «Бурлак» 6х6 везет две тонны груза и девять пассажиров, по слабонесущему грунту и воде — тонну груза и пять пассажиров. Топливные баки суммарным объемом 720 литров обеспечивают запас хода до 2500 км. Максимальная скорость: до 80 км/ч по суше, 3 км/ч по воде без винта (с винтом вдвое быстрее).

Где рождаются «Бурлаки»? Материалы по теме Самые крутые вездеходы: Шерп, Бурлак, Кержак и другие «Бурлаки» производят серийно в Екатеринбурге на предприятии «Вездеходы Макарова». Для этого построили цех мощностью до 25 автомобилей в год. В штате 35 сотрудников, многие из которых имеют опыт экстремальных путешествий. После завершения сборки вездеход выкатывают во внутренний двор, где на ровной бетонной площадке он проходит обязательную предварительную обкатку. Перед установкой колесных дисков на закрепленной неподвижно машине ее двигатель и все механизмы трансмиссии проходят не менее 5 моточасов. Так проверяется наличие протечек масел через сальники трансмиссии, происходит притирка подшипников, узлов и механизмов на малых оборотах двигателя без нагрузки, устраняются люфты. Только после этого «Бурлаки» «обувают» и проверяют в полевых условиях. Гарантия на «Бурлаки» составляет 525 моточасов, что, по заявлению производителя, больше, чем у любого другого российского вездехода.

Главный вопрос: цена. В зависимости от модификации и допоборудования она колеблется в диапазоне 7–9 млн рублей: «Бурлак 4х4» — 7 млн руб.

7 млн руб. Промышленный «Бурлак 6х6» с открытой грузовой площадкой для установки различного оборудования — 8 млн руб.

Грузопассажирский «Бурлак 6х6» — 8,2 млн руб.

Экспедиционный «Бурлак 6х6» — 9 млн руб. Технические характеристики Модель «Бурлак» 6х6 «Бурлак» 4х4 Колесная формула 6х6 4х4 Снаряженная масса 4 т 3,2 т Масса при полной загрузке 7 т 4,7 т Максимальная скорость на твердом грунте До 80 км/ч Скорость движения на воде 3 км/ч, с винтом — 6 км/ч Длина 7380 мм 6650 мм Ширина 2900 мм Высота 3200 мм Наружный диаметр колес 1750 мм Ширина колес 750 мм Количество пассажирских мест До 15 До 13 Количество спальных мест Экспедиционная версия — 8 (при спецзаказе — до 12), грузовая и промышленная — 4 4 (+4 при докомплектации) Объем топливных баков Основой 80 л + 4 шт. объемом по 160 л Запас хода До 2500 км Двигатель Cummins 2,8 ISF Мощность двигателя 150 л.с. Макс. Крутящий момент 360 Нм при 1800 об/мин. Объем двигателя 2800 куб. см Коробка передач Механическая, пятиступенчатая Подвеска Независимая, двухрычажная, пружинная. Ход подвески — 200 мм Суммарное водоизмещение колес 8800 кг 6200 кг Дорожный просвет 700–750 мм





Фото: «Вездеходы Макарова», Борис Урванцев и Алексей Китаев