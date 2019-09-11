Незнакомая версия ГАЗ-69: вот это был вездеход!

Пневмокатковая машина МВТУ-2 обладала завидной проходимостью, но резину стаптывала до дыр.

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В 1958 году на кафедре колесных машин МВТУ имени Баумана при участии коллег из НАМИ создали пневмокатковую машину, обладавшую завидной проходимостью. Во всяком случае, по лестницам она карабкалась без затруднений.

В чертах вездехода, известного как МВТУ‑2, угадывается ГАЗ‑69, которому пришлось развернуться на 180 градусов, чтобы вместить громоздкий поворотный механизм пневмокатков.

Конструкцию признали удачной, однако резина пневмокатков довольно быстро протиралась до дыр. Поэтому позднее подобные вездеходы у нас стали обувать в арочные шины сверхнизкого давления.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

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