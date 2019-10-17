Наш новый противогололедный реагент: деревья станут зелеными!

Реагент, который одновременно является... удобрением для почвы, впервые используют на десяти магистралях Московской области.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области собирается использовать противогололедный материал, сделанный в России. Это полностью растворимые гранулы, способные плавиться при температуре до —20 градусов, причем плавящая способность у них в 5 раз выше, чем у традиционной песчано-соляной смеси.

По утверждению производителей, новый реагент не повредит «железо» и не оставит разводов на кожаной обуви. Более того, он не способен превращать снег в грязную кашу. Напротив, он полностью растапливает его и сам моментально растворяется, не засоряя ливневую канализацию и не разрушая дорожное покрытие. В итоге почва впитывает влагу с растворенными в ней биофильными элементами, и к весне растительность вдоль дорог должна стать еще пышнее.

Использовать новый реагент планируют на Волоколамском, Пятницком, Носовихинском, Старосимферопольском, Каширском, Можайском, Егорьевском шоссе, а также на дорогах Москва — Жуковский, Хлебниково — Рогачёво и Щёлково — Фряново.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС