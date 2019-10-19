Лучшие города России по дорогам и парковкам. Топ-200

Столица в нем занимает лишь седьмое место. Но среди городов-миллионников она лидер.

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Оценивали качество дорог и доступность парковок наиболее пристрастные судьи — жители городов, а проводил опрос портал Domofond.ru. В исследовании участвовало более 90 тысяч человек, которые ставили оценки по десятибалльной шкале.

Третий год подряд лидером становится Грозный, набравший 7,5 балла, совсем немного отстают от него Тюмень и Губкин — по 7 баллов. В пятерку лучших также вошли Ханты-Мансийск — 6,1 балла, и Глазов — 5,9 балла.

Есть список и худших городов. Лидером этого антирейтинга стал Каменск-Шахтинский Ростовской области, набравший лишь 1,8 балла. Неважно обстоят дела с дорогами и парковками в Шахтах Ростовской области и Воркуте (Коми) — у них по 2,3 балла.

Отдельно исследовали города-миллионники. Здесь уже лидирует Москва, чьи жители поставили ей 5,7 балла, далее Казань — с 5,2 балла, Санкт-Петербург отстает от Казани всего на 0,1 балла, в топ-5 также попали Воронеж — 4,7 балла и Пермь — 5,1 балла.

Средняя по России оценка качества дорог и доступности парковок, как и в прошлом году, составила 4,5 балла. Лишь в 35 городах из 200 жители оценили качество дорог и парковок выше 5 баллов.

10 городов России, жители которых высоко оценили качество дорог и доступность парковок

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 1 6,8 0,6 Грозный Чечня 7,5 2 6,7 0,3 Тюмень Тюменская область 7 3 — — Губкин Белгородская область 7 4 — — Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО 6,1 5 — — Глазов Удмуртия 5,9 6 5,8 —0,1 Майкоп Адыгея 5,7 7 5,4 0,3 Москва Москва 5,7 8 — — Гурьевск Калининградская область 5,7 9 5,1 0,5 Мытищи Московская область 5,6 10 5,5 0,1 Ставрополь Ставропольский край 5,6

Также стали известны марки и модели самых популярных у россиян шин.

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