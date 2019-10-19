Сегодня, в 10:03 Лучшие города России по дорогам и парковкам. Топ-200 Столица в нем занимает лишь седьмое место. Но среди городов-миллионников она лидер.
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Оценивали качество дорог и доступность парковок наиболее пристрастные судьи — жители городов, а проводил опрос портал Domofond.ru. В исследовании участвовало более 90 тысяч человек, которые ставили оценки по десятибалльной шкале.
Третий год подряд лидером становится Грозный, набравший 7,5 балла, совсем немного отстают от него Тюмень и Губкин — по 7 баллов. В пятерку лучших также вошли Ханты-Мансийск — 6,1 балла, и Глазов — 5,9 балла.
Есть список и худших городов. Лидером этого антирейтинга стал Каменск-Шахтинский Ростовской области, набравший лишь 1,8 балла. Неважно обстоят дела с дорогами и парковками в Шахтах Ростовской области и Воркуте (Коми) — у них по 2,3 балла.
Отдельно исследовали города-миллионники. Здесь уже лидирует Москва, чьи жители поставили ей 5,7 балла, далее Казань — с 5,2 балла, Санкт-Петербург отстает от Казани всего на 0,1 балла, в топ-5 также попали Воронеж — 4,7 балла и Пермь — 5,1 балла.
Средняя по России оценка качества дорог и доступности парковок, как и в прошлом году, составила 4,5 балла. Лишь в 35 городах из 200 жители оценили качество дорог и парковок выше 5 баллов.
10 городов России, жители которых высоко оценили качество дорог и доступность парковок
Место в 2019 году
Баллы в 2018 году
Динамика
Город
Регион
Баллы в 2019 году
1
6,8
0,6
Грозный
Чечня
7,5
2
6,7
0,3
Тюмень
Тюменская область
7
3
—
—
Губкин
Белгородская область
7
4
—
—
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский АО
6,1
5
—
—
Глазов
Удмуртия
5,9
6
5,8
—0,1
Майкоп
Адыгея
5,7
7
5,4
0,3
Москва
Москва
5,7
8
—
—
Гурьевск
Калининградская область
5,7
9
5,1
0,5
Мытищи
Московская область
5,6
10
5,5
0,1
Ставрополь
Ставропольский край
5,6 Фото: depositphotos.com
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