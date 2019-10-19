Лучшие города России по дорогам и парковкам. Топ-200 — журнал За рулем

Лучшие города России по дорогам и парковкам. Топ-200

Столица в нем занимает лишь седьмое место. Но среди городов-миллионников она лидер.

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Оценивали качество дорог и доступность парковок наиболее пристрастные судьи — жители городов, а проводил опрос портал Domofond.ru. В исследовании участвовало более 90 тысяч человек, которые ставили оценки по десятибалльной шкале.

Третий год подряд лидером становится Грозный, набравший 7,5 балла, совсем немного отстают от него Тюмень и Губкин — по 7 баллов. В пятерку лучших также вошли Ханты-Мансийск — 6,1 балла, и Глазов — 5,9 балла.

Есть список и худших городов. Лидером этого антирейтинга стал Каменск-Шахтинский Ростовской области, набравший лишь 1,8 балла. Неважно обстоят дела с дорогами и парковками в Шахтах Ростовской области и Воркуте (Коми) — у них по 2,3 балла.

Отдельно исследовали города-миллионники. Здесь уже лидирует Москва, чьи жители поставили ей 5,7 балла, далее Казань — с 5,2 балла, Санкт-Петербург отстает от Казани всего на 0,1 балла, в топ-5 также попали Воронеж — 4,7 балла и Пермь — 5,1 балла.

Средняя по России оценка качества дорог и доступности парковок, как и в прошлом году, составила 4,5 балла. Лишь в 35 городах из 200 жители оценили качество дорог и парковок выше 5 баллов.

10 городов России, жители которых высоко оценили качество дорог и доступность парковок

Место в 2019 году

Баллы в 2018 году

Динамика

Город

Регион

Баллы в 2019 году

1

6,8

0,6

Грозный

Чечня

7,5

2

6,7

0,3

Тюмень

Тюменская область

7

3

Губкин

Белгородская область

7

4

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийский АО

6,1

5

Глазов

Удмуртия

5,9

6

5,8

—0,1

Майкоп

Адыгея

5,7

7

5,4

0,3

Москва

Москва

5,7

8

Гурьевск

Калининградская область

5,7

9

5,1

0,5

Мытищи

Московская область

5,6

10

5,5

0,1

Ставрополь

Ставропольский край

5,6

Фото: depositphotos.com

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