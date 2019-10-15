В Яндекс.Маркете назвали самые популярные у россиян шины

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В исследовании Яндекс.Маркета специалисты использовали данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 13 октября 2019 года. Как и всегда, интересоваться покрышками автомобилисты начинают с первыми холодами. За первую неделю октября спрос вырос почти в полтора раза, а пик пришелся на 7 октября.
Средняя стоимость популярных автомобильных шин составила 4606 рублей. Российские автомобилисты предпочитают шины брендов Nokian Tyres (10% от всего спроса), Bridgestone (7%), Toyo, Michelin и Yokohama (все по 6%).
Десятку самых популярных на Яндекс.Маркете шин в этом году составили: Continental PremiumContact 6 205/55 R16 91H (летняя), Кама-217 175/65 R14 82H (всесезонка), Viatti Strada Asimmetrico V—130 205/55 R16 91V (летняя), Bridgestone Turanza T001 205/55 R16 94W (летняя), Nokian Tyres Nordman SX2 185/65 R15 88H (летняя), Viatti Bosco A/T 215/65 R16 98H (летняя), Michelin Primacy 4 205/55 R16 91V (летняя), КАМА Кама-505 175/70 R13 82T (зимняя шипованная), КАМА Kама-Flame 205/70 R16 91Q (зимняя), Nokian Tyres Nordman 5 185/65 R15 92T (зимняя шипованная).
Топ-10 самых популярных всесезонных шин: Кама-217 175/65 R14 82H, Кама-214 215/65 R16 102Q, Кама-205 175/70 R13 82T, Кама-217 175/70 R13 82H, Кама-Евро-236 185/65 R15 88H, Кама-301 185/75 R16C 104/102N, Triangle Group TR646 185/75 R16 104Q, Forward Safari 510 215/90 R15 99K, Кама-Евро-236 185/60 R15 84H, Алтайшина ВлИ-5 175/80 R16C 85P.
Топ-10 самых популярных зимних шин: Кама-505 175/70 R13 82T (шипованная), Kама-Flame 205/70 R16 91Q, Nokian Tyres Nordman 5 185/65 R15 92T (шипованная), Nokian Tyres Nordman 5 195/65 R15 95T (шипованная), Nokian Tyres Nordman 7 185/65 R15 92T (шипованная), Michelin X—Ice North 4 185/65 R15 92T (шипованная), Nokian Tyres Nordman 5 205/55 R16 94T (шипованная), Michelin X—Ice North 4 205/55 R16 94T (шипованная), Nokian Tyres Hakkapeliitta 8 205/55 R16 94T (шипованная), Nokian Tyres Nordman 5 175/65 R14 86T (шипованная).
Топ-10 самых популярных летних шин: Continental PremiumContact 6 205/55 R16 91H, Viatti Strada Asimmetrico V—130 205/55 R16 91V, Bridgestone Turanza T001 205/55 R16 94W, Nokian Tyres Nordman SX2 185/65 R15 88H, Viatti Bosco A/T 215/65 R16 98H, Michelin Primacy 4 205/55 R16 91V, Viatti Strada Asimmetrico V—130 185/65 R15 88H, Viatti Strada Asimmetrico V—130 195/65 R15 91H, Cordiant Off Road 205/70 R15 96Q, Nokian Tyres Nordman SX2 205/55 R16 91H.
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