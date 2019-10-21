Видеокамер станет больше в два раза- уже через месяц — журнал За рулем

Видеокамер станет больше в два раза- уже через месяц

С 1 декабря 2019 года количество камер фото- и видеофиксации на федеральных дорогах увеличится вдвое.

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С 1 декабря 2019 года количество работающих камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах зоны ответственности «Росавтодора» приблизится к тысяче, сообщил замначальника управления строительства и эксплуатации ФДА «Росавтодор» Антон Козлов.

Чиновник отметил, что на федеральных дорогах уже сейчас установлено 1130 камер, из которых фиксируют нарушения 496, в отношении 468 камер идут пусконаладочные работы, «выписывать» штрафы они начнут с 1 декабря этого года.

В ведении «Росавтодора» более 53 тыс. километров федеральных дорог, 6927 мостов и путепроводов и 60 автодорожных тоннелей.

  • Известно, что в России решили создать методичку, в корой будут оговорены места размещения камер видеофиксации, а также вознаграждение компаний, их устанавливающих. Регламент нужен для того, чтобы коммерсанты не пускались на хитрости и не ставили камеры там, где можно собрать побольше денег, а ставили их там, где это действительно требуется для обеспечения безопасности.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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