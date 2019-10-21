Видеокамер станет больше в два раза- уже через месяц

Новый Suzuki Jimny: еще меньше, еще теснее! Мы уже привыкли, что жизненный цикл современных машин составляет 6–7 лет. Однако прежний Suzuki Jimny продержался на конвейере 20 лет. По логике вещей, его сменщик должен быть на два порядка современней. Однако результат оказался не совсем такой! Пробег через полстраны: правильный тест зимних шин Длиннобазный переднеприводный Renault Master, снежная зима, разбитые дороги и маршрут на четыре тысячи километров… Что тут может пойти не так? Да примерно всё. Но мы хорошо подготовились! Skoda Kodiaq и Subaru Forester: два примерных семьянина В преддверии зимы давайте присмотримся к полноприводным Кодиаку и Форестеру. «Чеха» собирают в Нижнем Новгороде, но японская сборка, наверное, получше будет? Так я представляю себе разговор на кухне образцового семейства.