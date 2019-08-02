Камеры на дорогах «привяжут» к безопасности, а не пополнению бюджетов

Заработок компаний, устанавливающих устройства, не должен зависеть от объема собираемых ими штрафов. Для этого создадут методические указания по местам размещения комплексов видеофиксации.

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Зампред правительства Максим Акимов похвалил МВД за оперативное создание ресурса, где отражено расположение камер фотовидеофиксации на российских дорогах. Вопросы работы дорожных камер обсуждали на заседании комитета национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Глава ГИБДД Михаил Черников доложил, что сейчас в России действует более 12 тысяч стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД и более 4 тысяч передвижных. С начала года установлено еще 600 стационарных комплексов (+5%). Количество камер увеличилось в 30 субъектах. В 12 из них уже отмечено снижение числа ДТП, уменьшилась их тяжесть, а также смертность на дорогах.

В первом полугодии 2019 года при помощи видеокамер было вынесено 52 млн постановлений, наложено более 35 млрд рублей штрафов; 41 млн из них на сумму 16 млрд рублей уже оплачено (нарушители предпочитают пользоваться 50-процентной скидкой).

Средства фотовидеофиксации помогли с начала года ликвидировать более 500 аварийно-опасных участков. Между тем фиксируются и нарушения, связанные с работой камер. Прежде всего, это неправильное применение дорожных знаков и разметки, специальное занижение скоростного режима на участках дорог, где движение могло осуществляться и с большей скоростью.

Согласно данным Минэкономразвития, около 46% всех региональных программ в сегменте установки видеокамер — это концессионные соглашения, и экономическая модель отношений между субъектами и бизнесом нуждается в доработке. Регионам предложили отказаться от зависимости заработка концессионера от объема собираемых им штрафов.

В России создадут методические рекомендации по улучшению условий дорожного движения и по определению мест размещения автоматизированных комплексов фиксации нарушений ПДД. Там же будет оговорено и вознаграждение владельцев камер, чтобы те не пускались на хитрости и не устанавливали их там, где можно собрать больше денег, а не там, где это действительно требуется для повышения безопасности.

Итоговые версии методичек утвердят и направят в регионы до 1 сентября.

Минтранс собирается изменить принципы установки камер фото- и видеофиксации на дорогах и ставить их только в местах концентрации аварий. Предлагается закрепить в федеральном законодательстве, на каком расстоянии их ставить, сколько их требуется и другие условия.



Фото: Антон Белицкий/ТАСС