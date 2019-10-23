На выставке в Токио Nissan представил новую модель.

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В Токио состоялась премьера концептуального кросс-купе Nissan Ariya. Это электрический кроссовер, оснащенный двумя двигателями, которые расположены на осях автомобиля. Внешность концепта демонстрирует новое направление дизайна бренда.

Благодаря компактным электромоторам Nissan Ariya имеет просторный салон, оснащенный современными системами, в том числе последней версией системы помощи водителю ProPILOT 2.0. Физических кнопок здесь немного: кнопка включения электрической силовой установки, джойстик для управления 12,3-дюймовым дисплеем да переключатели климат-контроля.

Автомобиль оборудован новой системой полного привода, которая более эффективно распределяет крутящий момент по колесам, не позволяя им пробуксовывать.

Ariya заявлен на выставке как концепткар, но в компании отмечают его готовность встать на конвейер, а значит новое кросс-купе компании должно скоро появиться в продаже.

«Это почти production-автомобиль. Это значит, что очень скоро практически в таком виде полностью электрический среднеразмерный кроссовер начнет продаваться. И в России в том числе», — написал на своей страничке в Facebook PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

Длина автомобиля составляет 4600 мм, что на 55 мм больше, чем у Renault Arkana. Ширина кросс-купе с зеркалами заднего вида достигает 1920 мм, а его высота равна 1630 мм.

Новый кроссовер Nissan Ariya — скоро в продаже На выставке в Токио Nissan представил новую модель. Новый кроссовер Nissan Ariya — скоро в продаже

Недавно в продажу поступил новый Nissan Patrol. Но не в России.

Фото: Nissan