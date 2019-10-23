Багги Mitsubishi MI-Tech Concept может потреблять солярку, керосин и даже спирт

На автосалоне в Токио японский автопроизводитель представил концепт внедорожника без крыши, окон и дверей.

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Mitsubishi MI-Tech Concept создан для того, чтобы стимулировать водителя к приключениям — это динамичный автомобиль с типом кузова багги.

Выставочный концепт окрашен в голубой цвет, у него узкие «бойницы» фар и мощная трехцветная решетка радиатора — черная по центру, с хромированной окантовкой по бокам и медными вставками. Такими же медными «акцентами» украшены колесные диски и салон автомобиля.

Высоко поднятые колесные арки с шестиугольной окантовкой и шины большого диаметра демонстрируют высокий уровень «проходимости» и мощь внедорожника, а также его устойчивость на любом бездорожье. В целом концепт напоминает слиток металла, по которому на токарном станке едва прошлись резцом, чтобы придать начальную форму. Корма представляет мощный шестиугольник, а Т-образный задний фонарь стилистически повторяет дизайн фар.

Горизонтальная приборная панель подчеркнута медными линиями на руле, минималистичный дизайн дает водителю ощущение спокойствия и не отвлекает от дороги. На ветровое стекло выводится вся необходимая информация, например, скорость автомобиля, его местонахождение и оптимальный маршрут движения.

Оснащается MI-Tech Concept легким и компактным газотурбинным мотор-генератором вместо традиционного бензинового двигателя. Преимуществом газовой турбины является ее способность работать не только на дизтопливе, но и на керосине и спирте, в зависимости от предпочтений в регионе продаж. Кроме того, выхлоп мотора отвечает самым высоким экологическим требованиям.

Вся информация, в том числе от оптических датчиков, выводится на ветровом стекле дополненной реальности. Благодаря «дорисованному» на стекле изображению автомобиля, дороги и т.д. водители могут заранее принимать точные решения даже в условиях плохой видимости.

Концепт также оснащается технологией помощи водителю MI-Pilot, обеспечивающей поддержку водителя не только на обычных дорогах, но и на грунтовках. При вращении только двух колес (на бездорожье) способность передачи движущей силы на остальные колеса позволяет продолжать движение.

Также сегодня на Токийском автосалоне представили гибридную Хонду Джаз с двумя электромоторами.



Багги Mitsubishi MI-Tech Concept может потреблять солярку, керосин и даже спирт На автосалоне в Токио японский автопроизводитель представил концепт внедорожника без крыши, окон и дверей. Багги Mitsubishi MI-Tech Concept может потреблять солярку, керосин и даже спирт

Фото: Mitsubishi