Популярный хэтчбек нового поколения оснащается гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями.

Экстерьер хэтчбека нового поколения несколько эволюционировал: у узнаваемого силуэта Honda Jazz чуть более изогнутыми стали линии кузова, полностью обновлена оптика, бамперы и капот. Щетки стеклоочистителей теперь спрятаны под верхней частью капота. Впервые в европейской линейке марки модель получила новую эмблему e:HEV, указывающую, что это гибрид.

В Европе Jazz будет доступен только с гибридной силовой установкой, в которой «сочетаются прекрасные характеристики и высокая экономичность». Мощность агрегата, а также расход топлива пока держат в тайне, но в Хонде заявляют, что гибридная система будет такой же, как в Accord. Скорее всего, в ее основе будет 1,5-литровый бензиновый мотор, два электродвигателя и коробка передач CVT.

На японском рынке Jazz будет представлен в пяти комплектациях Basic, Home, Ness, Crosstar и Luxe.

Уже в стандартную версию входит усовершенствованная система безопасности и помощи водителю Honda SENSING, в которую входят видеокамера с широким обзором и восемь гидролокаторов, расположенных спереди и сзади автомобиля. Это необходимо для обеспечения работоспособности различных систем помощи водителю.

Кроме того, в автомобиль встроен коммуникационный модуль Honda CONNECT, который позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля прямо со смартфона, а центр поддержки в случае выявления чрезвычайной ситуации сможет подключить транспортное средство к службам быстрого реагирования.

Продажи новой Honda Jazz начнутся в феврале 2020 года, хотя в компании еще не решили, на какие рынки будут поставлять модель.

Honda представила в Токио новый Jazz Популярный хэтчбек нового поколения оснащается гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями. Honda представила в Токио новый Jazz

Модель Jazz станет первой моделью в линейке бренда, где предложат только гибридную силовую установку, а вскоре за ней последуют и другие. Honda ранее объявила, что все ее автомобили с двигателями внутреннего сгорания к 2025 году в Европе станут гибридными.

Фото: Honda