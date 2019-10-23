Водитель Фольксвагена влетел в группу пешеходов, переходивших дорогу по зебре — журнал За рулем

Водитель Фольксвагена влетел в группу пешеходов, переходивших дорогу по зебре

На видео попал момент ДТП в Санкт-Петербурге, где машину виновника аварии и автомобиль, который он зацепил, отбросило на пешеходов.

В 11 часов утра ничего не подозревающие пешеходы переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора, в это время водитель VW Polo выехал на перекресток Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала на красный сигнал светофора. За рулем Поло, по данным сайта «Фонтанка», находился 33-летний гражданин Киргизии Сухбатулло Киргизбаев, который занимается тем, что перегоняет приобретенные в Петербурге машины за границу.

Поло на полном ходу протаранил Renault Kaptur под управлением 38-летней Ильиной. Ее кроссовер перевернуло и вынесло на пешеходный переход, как и Фольксваген Киргизбаева.

В аварии пострадали восемь человек, самые тяжелые травмы получила Ильина.

МВД Петербурга и области проводят доследственную проверку.

Видео: YouTube

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