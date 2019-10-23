Водитель, проехавший по пенсионерке, задержан

Восстановлению поддаются далеко не все «травмы» колесного диска. Чаще неисправный диск лучше заменить, чем дожидаться, пока он испортит шину или подвеску. Так или иначе, сезонная переобувка — лучший повод решить заодно и проблемы с дисками.
Почти полмиллиона человек в мире уже купили Geely Atlas с турбомотором. Но до России такая версия доехала только что. Машина интересная, и у вас наверняка возникнут вопросы по ее начинке. «За рулем» уже ответил на 16!
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