Водитель, проехавший по пенсионерке, задержан

Женщина была сбита автомобилем возле дома, после чего водитель проехал по ней и скрылся с места ДТП.

Материалы по теме Пьяный полицейский, сбивший пешехода на переходе, уволен

В Иркутской области произошло циничное ДТП, в котором пострадала 64-летняя женщина. Автомобиль сбил ее возле дома, после чего водитель пытался переехать попавшую под передний бампер женщину. Поняв, что это не получится, водитель сдал назад и, проехав по ногам сбитого пешехода, скрылся.

«Автомобиль сбил 64-летнюю местную жительницу, после чего уехал в неизвестном направлении. Благодаря информации, полученной от очевидцев, а также кадрам наружного видеонаблюдения, предполагаемый виновник был оперативно установлен и в последующем задержан полицией», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

За рулем сбившего женщину автомобиля находился 34-летний безработный, который сейчас арестован на 15 суток. Автомобиль, которым он управлял во время наезда на женщину, изъят и помещен на спецстоянку.

Чтобы выяснить, находился ли виновник аварии в состоянии опьянения в момент наезда на женщину, назначены необходимые исследования. В данный момент пострадавшая пенсионерка находится в больнице с травмами различной степени тяжести, в том числе с переломами. От состояния ее здоровья зависит, по какой части статьи 264 УК РФ виновнику ДТП будет предъявлено обвинение — часть 2 (оставление места аварии) у него уже есть.

В Барнауле водитель сбил сразу трех человек на пешеходном переходе, но с места аварии сбегать не стал.

Фото, видео: YouTube