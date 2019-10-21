Сегодня, в 9:22 Трое пешеходов были сбиты на переходе Едущий с превышением скорости автомобиль сбил сразу трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе.
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В Барнауле водитель совершил наезд на трех человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному на пересечении улицы Анатолия и Комсомольского проспекта, в центре города.
Со слов очевидцев наезда, черный кроссовер
Kia Sportage двигался на большой скорости и не пропустил людей, находящихся на зебре. Об этом люди написали в паблике Barnaul22 соцсети ВКонтакте. О том, что скорость была выше разрешенной, говорит большая вмятина на капоте автомобиля.
В результате столкновения пешеходы получили травмы различной степени тяжести. Одну женщину медики увезли с места происшествия без сознания, она переходила дорогу с ребенком. К счастью, ребенок в ДТП не пострадал.
«Вроде все уехали живыми, только одну женщину увезли без сознания. Никаких наушников у них в ушах не было, все из карманов выпало. С ними, я как поняла, еще ребенок был, его автомобиль не задел», — говорит одна из свидетельниц аварии.
Известно, что за рулем кроссовера находился 45-летний мужчина. Как рассказали в местном ГИБДД, были сбиты люди 1960, 1995 и 1996 годов рождения, которые в данный момент находятся в больнице. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Местные жители рассказали также, что на данном пешеходном переходе аварии случаются довольно часто — водители по какой-то причине не пропускают на нем пешеходов.
Фото: vk.com
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