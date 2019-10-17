Ногу свело одному — в аварии пострадали 26 пассажиров
Из-за судорог водитель не справился с управлением и на полном ходу влетел в столб.
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Авария с большим количеством пострадавших произошла в столице Чувашии — Чебоксарах. Троллейбус маршрута №1 врезался в столб в центре города, на проспекте Тракторостроителей. В результате столкновения пострадали 26 человек. Всего в салоне находилось 40 пассажиров.
«Водитель троллейбуса, следовавший по городскому маршруту, съехал с дороги и совершил столкновение с опорой линии электропередач. В результате ДТП на данный момент в лечебное учреждение обратилось 26 человек, в их числе 6 несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Чувашской Республике.
Причиной того, что водитель не смог справиться с управлением, стало ухудшение его самочувствия. Как он позже объяснил полицейским, ему свело ногу. Медосвидетельствование показало, что в момент столкновения со столбом водитель был трезв.
В данный момент инцидент расследуется, в том числе прокуратурой Калининского района Чебоксар. Проверяется соблюдение требований безопасности дорожного движения.
Фото: УГИБДД МВД по Чувашской Республике
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