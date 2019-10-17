Куда ж ты прешь?! — кто кому уступает во дворе

Встречный разъезд в узком дворовом проезде — распространенная ситуация. Иногда разъехаться бывает довольно трудно, потому что у каждого водителя — свои правила. Часто доходит до конфликта.