Мэр Абакана разбился при столкновении с деревом — журнал За рулем

Мэр Абакана разбился при столкновении с деревом

Причиной аварии могло стать плохое самочувствие мужчины, из-за чего он съехал в кювет.

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Главное управление МВД России по Красноярскому краю опубликовало фотографии и видео с места аварии, в которой погиб мэр города Абакана Николай Булакин.

Авария произошла в Минусинском районе Красноярского края, на 433-м километре дороги «Енисей». Кроме мэра в ДТП никто не пострадал — других участников происшествия не было: Ford Explorer Николая Булакина просто вылетел в кювет и врезался в дерево.

«По предварительным данным, в дневное время, двигаясь по 433 км автодороги р-257 „Енисей“, Николай Булакин, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП он скончался на месте», — говорится в сообщении полиции.


Причиной аварии могли стать проблемы с сердцем. Почувствовав себя плохо, мужчина уже не мог управлять автомобилем, в результате чего произошел съезд с трассы и смертельная авария.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия и проводит доследственную проверку.

Фото, видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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