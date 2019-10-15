Сегодня, в 8:30 Мэр Абакана разбился при столкновении с деревом Причиной аварии могло стать плохое самочувствие мужчины, из-за чего он съехал в кювет.
Материалы по теме
Главное управление МВД России по Красноярскому краю опубликовало фотографии и видео с места аварии, в которой погиб мэр города Абакана Николай Булакин. Авария произошла в Минусинском районе Красноярского края, на 433-м километре дороги «Енисей». Кроме мэра в ДТП никто не пострадал — других участников происшествия не было: Ford Explorer Николая Булакина просто вылетел в кювет и врезался в дерево. «По предварительным данным, в дневное время, двигаясь по 433 км автодороги р-257 „Енисей“, Николай Булакин, управляя автомобилем Ford , не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП он скончался на месте», — говорится в сообщении полиции. Причиной аварии могли стать проблемы с сердцем. Почувствовав себя плохо, мужчина уже не мог управлять автомобилем, в результате чего произошел съезд с трассы и смертельная авария.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия и проводит доследственную проверку.
Фото, видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter