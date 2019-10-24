Легендарный Hummer возродится в виде электромобиля

Электромобили под маркой Hummer намерен выпускать концерн General Motors с 2021 года. Полноразмерный автомобиль формата Chevrolet Silverado на электротяге ценой от 90 тысяч долларов станет первенцем полностью переоборудованного под производство электромобилей завода Detroit-Hamtramck в городе Детройт штата Мичиган.

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Бренд Hummer покинул рынок в 2009 году в разгар финансового кризиса, но сейчас у него есть все шансы вернуться под рабочим позывным Project O. В основе новинки будет совершенно новая модульная платформа. Она позволит варьировать разные батареи, типы кузовов и привода.

Таким образом уже к 2024 году на ее базе выпустят 20 новых электромобилей. Проект будет реализован совместно с компанией Workhorse Group, которая специализируется на производстве фургонов на электротяге, и обойдется разработчикам примерно в 1,3 млрд долларов. Глава GM Марк Ройс рассказал журналистам, что эту марку будут использовать для полноразмерных экологически чистых пикапов. Кроме того, на авторынке, скорее всего, появятся электрические версии таких машин, как Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, GMC Sierra и Yukon.

Насколько успешной окажется такая «перезагрузка», покажет время. GM сейчас делает ставку на электромобили, поскольку их рынок бурно развивается. При этом тяжелые времена для автогиганта еще не миновали. После забастовки Объединенного профсоюза работников автомобильной отрасли (UAW) ему пришлось остановить производство ключевых для себя продуктов — внедорожников и пикапов.

Кстати, заявленный «зеленый» Hummer в единичном экземпляре уже существует. Два года назад автокомпания Kreisel Electric из Австрии подарила его Арнольду Шварценеггеру в благодарность за то, что он является ярым борцом за экологию. Тот Hummer H1 укомплектовывался аккумулятором австрийской разработки, емкость которого составляет 100 кВт/ч. Благодаря этому на одном заряде батареи электрокар может преодолевать до 300 км пути. Весит автомобиль более трех тонн и может разгоняться до 120 км/ч.