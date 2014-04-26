Возвращение «кувалды»: улучшенный Hummer H1 поступил в продажу

Mil-Spec Automotive — небольшая частная компания со штаб-квартирой в Бирмингеме (США, штат Мичиган) и мастерской в Уичито (штат Канзас). Она планирует построить всего 12 эксклюзивных Хаммеров, и два из них уже проданы. Уникальные внедорожники создаются на базе машин-доноров, которые разбираются до винтика и подвергаются тщательной ревизии и доработке. Все подробности — в нашей галерее.
- Марка Hummer, принадлежащая концерну GM, прекратила выпуск автомобилей в 2010 году, однако подразделение AM General по-прежнему делает внедорожники Hummer H1 для нужд армии, а также предлагает машинокомплекты без силовых агрегатов и амуниции всем желающим. На базе этих машинокомплектов фирма Humvee Export недавно начала выпуск гражданских Хаммеров.
- Австрийская фирма Kreisel Electric в прошлом году сделала уникальную электрическую версию внедорожника Hummer H1. В ее презентации участвовал известный хаммеровод Арнольд Шварценеггер.
Фото, видео: Mil-Spec Automotive
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