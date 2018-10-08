ГИБДД предупредила о скором «дне жестянщика»

В столичном регионе ожидается резкое похолодание, которое внесет сумятицу в дорожное движение.

Материалы по теме Реагенты запретят использовать у школ, больниц и спортивных площадок

ГИБДД Москвы просит водителей сменить летнюю резину на зимнюю в связи со скорым похолоданием, надвигающимся на столичный регион. Уже во вторник температура достигнет минусовых отметок в ночные часы, что будет сопровождаться осадками в виде снега с дождем. В результате на дорогах могут образоваться наледи, которые спровоцируют массовые аварии, как это бывает из года в год.

«Во избежание „дня жестянщика“ сотрудники Госавтоинспекции просят водителей транспортных средств заранее поменять летние колесные покрышки на зимние», — говорится в сообщении.

Водители, которые не успевают подготовить свои автомобили к зиме, нередко попадают в аварии в первые дни заморозков. Ситуация на дорогах нередко усугубляется из-за действий или бездействия коммунальных служб — обсуждения этого уже начались в соцсетях. В результате большого количества аварий создаются многокилометровые дорожные заторы. Чтобы снизить риск ДТП, рекомендуется сменить летние шины на зимние и быть предельно внимательными за рулем, особенно на мостах и эстакадах, которые промерзают быстрее, чем земля.

Один из примеров массовой аварии из-за гололеда вы найдете здесь.

Фото: depositphotos.com