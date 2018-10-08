ГИБДД предупредила о скором «дне жестянщика»

В Калининграде полицейские вернули родителям 3-летнюю дочь, сняв ее с одного из автобусных маршрутов. Потерявшийся ребенок вел себя на удивление спокойно, в то время как родители с ног сбились, разыскивая чадо.
Многие водители уверены, что за некоторые «несерьезные» нарушения ПДД попросту не предусмотрен никакой штраф. Например, за не включенный перед маневром поворотник. На самом деле штраф есть. Другое дело, что этим никто не хочет заниматься.
С уходом классического Дефендера на пенсию в модельной гамме фирмы Land Rover три года зияла брешь. Но британцы времени не теряли — новый Defender не должен посрамить честь знаменитого предшественника.