Камень преткновения: вот как воспитывают тех, кто срезает дорогу

Некто неизвестный установил валун в крупнейшем городе штата Небраска на том месте, где водители привыкли срезать угол. Теперь они срезают себе пороги, но попытки сократить маршрут продолжаются.

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Кажется, что местных жителей ситуация невероятно забавляет и они с улыбкой снимают на камеру одного нарушителя за другим. Ведь несмотря на габариты камня и дюжину аварий, водители, желающие сократить маршрут, все равно появляются и появляются. В их честь в Фейсбуке была создана группа, куда регулярно попадают свежие кадры с валуном.

До сих пор остается загадкой, почему многие водители не видят громадный камень. Они давно привыкли срезать путь по клумбе. Однако теперь каждый нарушитель тратится не только на вызов эвакуатора и ремонт авто, но и оказывается в числе «звезд», фото которых публикуют в Сети для всеобщего обозрения.

По сути проблема, которая не давала местным жителям покоя много лет, в одночасье превратилась в преимущество. Ничем не примечательный на вид булыжник теперь место для селфи гостей города.

«Раньше водители постоянно заезжали на бордюр и прокалывали себе покрышки, — вспоминают горожане. — Но что самое неприятное, они накатывали колею, вырывая траву, и когда шел дождь, в этом месте образовывалась громадная грязная лужа».

Многие предполагают, что из высоких внедорожников нерадивые водители просто не замечают камня и в итоге застревают на нем. «Но это их не извиняет, — считает местная жительница Берта, — нужно быть внимательнее, когда ты за рулем!». Остается лишь надеяться, что один раз наступив на такие вот «грабли», каждый отдельно взятый водитель впредь будет внимательнее.

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Фото: The W Maple Omaha Rock