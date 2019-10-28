В России зарегистрирован новый автобренд. Но знает ли это сам бренд?

В Роспатенте зарегистрирован новый товарный знак американского производителя электромобилей.

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Зарегистрировал товарный знак житель Москвы Минкин Денис Андреевич, проживающий на Ленинградском шоссе. Почему именно он, неизвестно, но представленный логотип идентичен оригинальному логотипу Rivian американского бренда.

Rivian — это стартап, созданный в 2009 году выпускником Массачусетского технологического института (MIT) Робертом Скэринджем. Компания разрабатывает транспортные средства, продукты и услуги, связанные с электро- и автономным транспортом. В 2017 году Rivian объявила, что строит на единой платформе электрический внедорожник и пикап. Платформа, утверждали руководители, может быть модифицирована для других транспортных средств или адаптирована другими компаниями, причем обе машины полуавтономны и предназначены для движения как в городе, так и по бездорожью.

Пикап R1T и внедорожник R1S компания Rivian представила в ноябре 2018 года. Созданные для бездорожья, обе модели имеют дорожный просвет 35,6 см. Утверждается, что грузовик способен разгоняться с 0 до 97 км/ч менее чем за 3 секунды, преодолевать водные препятствия глубиной 1,1 м и подниматься под углом 45 градусов. Электрокары соответствуют третьему уровню автономности и способны проезжать около 450 миль на одной зарядке.

В апреле этого года стало известно, что Ford планирует инвестировать 500 млн долларов в стартап Rivian и построить электромобиль на платформе компании, а соинвестором должна была выступить компания Amazon. Ford даже внедрил одного из своих топ-менеджеров Джо Хинрикса в состав совета директоров компании.

В сентябре 2019 года компания Amazon заказала 100 000 электрических фургонов для доставки товаров. Поставка автомобилей начнется в 2021 году. Ожидается, что к 2022 году Amazon введет в эксплуатацию 10 000 таких фургонов, контракт на 100 000 фургонов Rivian предусматривается закрыть к 2030 году.

Российская марка Monarch также грозится в скором будущем представить свою разработку — модель Concept S.



Фото: Rivian