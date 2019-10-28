Сегодня, в 12:07 В России зарегистрирован новый автобренд. Но знает ли это сам бренд? В Роспатенте зарегистрирован новый товарный знак американского производителя электромобилей.
Материалы по теме
Зарегистрировал
товарный знак житель Москвы Минкин Денис Андреевич, проживающий на Ленинградском шоссе. Почему именно он, неизвестно, но представленный логотип идентичен оригинальному логотипу Rivian американского бренда.
Rivian — это стартап, созданный в 2009 году выпускником Массачусетского технологического института (MIT) Робертом Скэринджем. Компания разрабатывает транспортные средства, продукты и услуги, связанные с электро- и автономным транспортом. В 2017 году Rivian объявила, что строит на единой платформе электрический внедорожник и пикап. Платформа, утверждали руководители, может быть модифицирована для других
транспортных средств или адаптирована другими компаниями, причем обе машины полуавтономны и предназначены для движения как в городе, так и по бездорожью.
Пикап R1T и внедорожник R1S компания
Rivian представила в ноябре 2018 года. Созданные для бездорожья, обе модели имеют дорожный просвет 35,6 см. Утверждается, что грузовик способен разгоняться с 0 до 97 км/ч менее чем за 3 секунды, преодолевать водные препятствия глубиной 1,1 м и подниматься под углом 45 градусов. Электрокары соответствуют третьему уровню автономности и способны проезжать около 450 миль на одной зарядке.
В апреле этого года стало известно, что Ford планирует инвестировать 500 млн долларов в стартап Rivian и построить электромобиль на платформе компании, а соинвестором должна была выступить компания Amazon. Ford даже внедрил одного из своих топ-менеджеров Джо Хинрикса в состав совета директоров компании.
В сентябре 2019 года компания Amazon заказала 100 000 электрических фургонов для доставки товаров. Поставка автомобилей начнется в 2021 году. Ожидается, что к 2022 году Amazon введет в эксплуатацию 10 000 таких фургонов, контракт на 100 000 фургонов Rivian предусматривается закрыть к 2030 году.
Российская марка Monarch также грозится в скором будущем представить свою разработку — модель Concept S. Фото: Rivian
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter