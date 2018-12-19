Осторожно, люди с мобильниками: новый дорожный знак хотят установить в Подмосковье

Новый дорожный знак «Люди с телефонами» предложили установить на дорогах подмосковного Реутова местные жители. Правда, администрация пока не ответила на этот призыв.

Необычную идею горожане подсмотрели в столичном парке «Сокольники» возле конгрессно-выставочного центра. Дирекция парка пошла на такой неординарный шаг, потому что здесь действует бесплатный Wi-Fi. Посетители парка очень часто погружены в свои гаджеты. Они бродят по тропинкам и даже норовят перейти дорогу не отрываясь от смартфонов. Поэтому в администрации парка решили побеспокоиться об их здоровье и о нервах автолюбителей.

Дорожный знак призван предупреждать водителей о людях, которые идут уткнувшись в мобильные устройства, ничего не замечают и ставят в опасное положение себя, других граждан и автомобилистов.

Справедливости ради необходимо отметить, что и администрация «Сокольников» не является новатором в продвижении актуальной идеи. Изначально подобный знак — «Mobile people» — появился в Швеции, а затем и в Финляндии. Знак придумали Якоб Сэмплер и Эмиль Тиисманн после того, как Сэмплер попал под машину из-за своего смартфона. Друзья решили, что людей нужно призывать быть внимательнее и думать о том, что они не одни идут по улице.

Кстати, еще один необычный знак — «Elderly people» («Пожилые люди») — можно увидеть в Хельсинки: он изображает двух пожилых людей, передвигающихся с тростью.

Фото: DPA/ТАСС