Единая база дорожных знаков: вы знаете, что ее нет?!

В столице снизили разрешенную скорость движения на МКАД до 80 км/ч. После скандала — отменили. Кто виноват и что делать, чтобы подобное не повторилось? Решение есть.

В конце августа 2019 года тысячи водителей обнаружили, что на ровном отрезке Московской кольцевой автодороги, где разрешенная скорость движения всегда была 100 км/ч, появился участок протяженностью 50 метров, на котором предлагалось сбрасывать скорость до 80 км/ч и держать дистанцию до впереди идущего автомобиля не менее 70 метров. По случайному совпадению именно этот участок дороги контролировала камера фиксации нарушений, которая «стреляла» в спину. При этом никаких видимых причин для ограничения скорости не было.

Волна возмущения быстро дошла до авторов инновации (ЦОДД города Москвы) — и последовали комментарии. Причина безобразия оказалась формальной, о чем рассказал один из руководителей ЦОДД Александр Евсин. Неизвестный чиновник, руководствуясь данными об очаге аварийности в данном месте, не нашел ничего более умного, чем ограничить скорость движения в качестве меры повышения безопасности. Однако выяснилось, что исходная информация об «очаге аварийности» неточная (ошибка в базе данных) и вообще указанный участок никогда не был опасным, что совпало с наблюдениями водителей. В итоге — после скандала — ограничение было отменено, знак демонтирован.

Эта ситуация вскрыла целый ряд проблем. Оказалось, что в ЦОДД правая рука не знает, что делает левая: скандальное решение принималось без согласования с руководством. Оказалось, что никому не известный чиновник, которого, возможно, взяли на работу по объявлению, может щелчком пальцев поставить на уши мегаполис, просто решив, что так безопаснее. Оказалось, что для отмены решения нужен скандал федерального масштаба. Оказалось, что в городе, да и во всей стране, отсутствует централизованный реестр дорожных знаков.

Жертвой отсутствия подобной базы данных по дорожным знакам стали десятки автомобилистов, которые припарковались на Самарской улице в Москве под разрешающим парковку знаком. В какой-то момент на улице появились неизвестные, которые установили переносной знак 3.27 «Остановка и стоянка запрещена». Спустя несколько минут на припаркованные ­автомобили налетели эвакуаторы и целиком зачистили улицу.

После скандала выяснилось, что переносной знак был установлен неизвестно кем и незаконно. Однако инспектор, который принимал решение об эвакуации, не проверил законность установки знака. В результате его уволили.

Вопрос: как инспектор МАДИ может узнать, законно установлен знак или нет? Ведь централизованного ресурса с реестром дорожных знаков не существует, информация фрагментированная, а дорожные знаки устанавливают все кому не лень. Это могут быть строители, поставившие временные знаки для проведения работ. Это могут быть злоумышленники. Знак может не только появиться, но и испариться. Например, таинственно исчез знак 3.1 «Движение запрещено» на 6‑м Загородном проезде в той же Москве, в результате чего водители, не знавшие заранее, что проезд односторонний, выезжали на встречку и тут же попадались стоящим чуть поодаль инспекторам ДПС.

Как водитель может узнать, что дорожный знак, который он видит, настоящий? Как можно понять, что временные знаки, установленные на трассе, когда работ никаких не ведется, настоящие и установлены верно? Как можно понять, что на этом месте ­должен быть знак, который отсутствует?

Ответ: Никак! Разве что вступить в долгую переписку со множеством ведомств, чтобы спустя некоторое время найти тот фрагмент, который расставит всё по местам. В наше цифровое время, когда электронные системы настолько хорошо развиты, что нужную информацию можно найти за доли секунды, торжество аналоговой бюрократии поражает воображение.

Кто мог бы инициировать появление в России единого цифрового реестра дорожных знаков? По идее, главным заинтересованным в появлении такой базы ведомством должно быть Министерство транспорта. Однако с этой стороны инициатив по теме пока не поступало.

Чтобы водитель не был, как обычно, крайним, «За рулем» предлагает: давайте создадим единый электронный реестр дорожных знаков! Для начала — хотя бы в Москве.