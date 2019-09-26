Треноги убирают (но не везде). Вместо них — камеры на среднюю скорость — журнал За рулем

Треноги убирают (но не везде). Вместо них — камеры на среднюю скорость

Отказаться от услуг частников, обслуживающих треноги, и развить сеть камер средней скорости намерены власти Челябинской области.

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В следующем году на дорогах Челябинской области не останется ни одного передвижного комплекса фиксации нарушений ПДД. Как заявили в администрации, контракты с частными компаниями, обслуживающими так называемые «треноги», продлевать не будут. Сэкономленные деньги направят на создание стационарных комплексов видеофиксации.

«Я принял решение со следующего года не продлевать контракт на фотовидеофиксацию так называемых передвижных мобильных камер, в народе их еще называют треногами. Контракт действует до конца года», — заявил губернатор Алексей Текслер на сайте правительства области.

По его словам, к компаниям, обслуживающим треноги, у местных жителей накопилось много претензий, что вызвано, в том числе ошибочным выставлением штрафных квитанций.

Ежегодно на аренду передвижных камер фиксации нарушений ПДД из бюджета области тратилось порядка 110 млн рублей, которые теперь будут расходоваться иначе.

«Направим на стационарные посты, они будут размещены в тех местах, которые, по мнению ГИБДД, являются проблемными, где происходит наибольшее количество аварий. Таких точек на наших региональных дорогах областной ГИБДД определено чуть более двадцати. Со следующего года там должны появиться стационарные камеры», — пообещал глава области.

Эти стационарные комплексы будут фиксировать скорость движения на протяжении определенного участка дороги. То есть речь идет об измерении средней скорости транспортных средств, что также вызывает у автомобилистов и правозащитников ряд вопросов и претензий.

Фото: «За рулем»

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