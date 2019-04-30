Штрафа за среднюю скорость в законах нет, но вы его получите!

Понятия «средняя скорость» в законах не существует, но при этом уже завтра в Подмосковье некоторым автомобилистам будут выписаны штрафы за ее превышение. Снова.

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Уже в ближайшие выходные на ряде участков подмосковных дорог начнут штрафовать за превышение средней скорости, однако данный метод до сих пор не закреплен в законах. При этом нет и запрета на штрафы за превышение водителями средней скорости. Спорность нового метода приведет к недовольству автовладельцев.

Напомним, что в Подмосковье уже применялась система определения средней скорости, но именно из-за спорности ситуации от нее в 2015 году отказались. Тем временем подобная система под названием «Автодория» активно применяется, например в Татарстане.

Логика системы неоспорима. Допустим, вы едете по дороге, идущей через населенный пункт, — очень распространенная ситуация. Протяженность деревушки всего 1 км. Установка видеокамер на въезде и выезде позволит засечь время, за которое вы преодолели этот километр. При ограничении скорости 60 км/ч на это должно уйти не менее одной минуты, а каждая «пропавшая» секунда говорит о превышении скорости на 2 км/ч. То есть если вы пролетели населенный пункт за 50 секунд, это значит, что вы ехали по нему со скоростью 80 км/ч, а если за 30 сек — то со скоростью 120 км/ч. Впрочем, не исключено, что вы ехали 200 км/ч, но в какой-то момент остановились спросить цену на картофель у торгующей на обочине бабушки.

В результате водитель, проехавший нашу деревню за 49 секунд, получит штраф 500 рублей, согласно ст. 12.9 КоАП, а 29-секундный торопыга — 2000 рублей.

С юридической же точки зрения, отсутствует фиксация нарушения в конкретном месте и в конкретное время. В результате речь идет не о фиксации нарушения, уверены многие эксперты, среди которых есть и депутаты Госдумы, а о домыслах и догадках. Вопреки принципу «не пойман — не вор». Как было указано в примере выше, вас не оштрафуют за 200 км/ч, а оштрафуют абы за что. И это, по большому счету, несправедливо.

Кроме того, ни в КоАПе, ни в Правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость». На это летом прошлого года указывал депутат Ярослав Нилов, которым был подготовлен соответствующий законопроект о запрете штрафа за превышение средней скорости на определенном участке дороги. Несмотря на доводы депутата, кабинет министров раскритиковал его предложение. В правительстве подчеркнули, что для доказательства нарушения годятся «любые фактические данные, на основании которых судья, орган или должностное лицо устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица».

Следует отметить и тот факт, что в законах не прописано ограничений для выявления фактов превышения допустимой скорости, а значит ничто не мешает штрафовать людей, если они доехали из точки А в точку В слишком быстро, для чего понадобилось бы нарушать скоростной режим. Но штраф при этом выписывается за среднюю скорость, а не за максимальную, что с точки зрения законов, любящих конкретику, нелогично.

Таким образом, конфликт остается неразрешенным просто потому, что новый метод определения виновности не закреплен в законах, хотя при этом весьма логичен. Ничего не поменялось, кроме появления оценки Кабмина. Тем временем штрафы за превышение средней скорости возвращаются в столичный регион.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев