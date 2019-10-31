16-летний детдомовец придумал новый дорожный знак. ГИБДД одобряет

Воспитанник детского дома «Преображение» из Егорьевска Сергей Петров считает, что водителям нужен треугольник с числом 112 на белом фоне.

Знак не предназначен для «украшения» обочин дорог. По мысли автора, водителям необходимо будет возить его с собой на случай чрезвычайного происшествия. Если произойдет поломка или случится авария, знак нужно будет выставить на дорогу или на крышу автомобиля. Он будет сигнализировать, что водителю необходима помощь, причем сам он по каким-то причинам вызвать ее не может.

Идея родилась у Сергея не спонтанно. Он несколько лет являлся членом отряда ЮИД (юные инспекторы движения), то есть вместе со сверстниками изучал ПДД. И однажды задумался: машины ломаются в дороге, а водители часто стоят на трассе и машут руками. У них либо сел телефон, либо нет интернета, чтобы найти номер эвакуатора. В таких случаях знак «112» скажет за человека, попавшего в беду, всё. И тот, кто посчитает нужным ему помочь, остановится.

Идею Сергей предложил в рамках конкурса социальных проектов «Я — волонтер» среди детей-сирот и был удостоен второго места.

В Егорьевском отделении ГИБДД идею знака одобрили и обещали продвинуть ее выше.