На Северном Кавказе изобрели зонт для машин

Переждать град под... надувным тентом можно будет в скором времени прямо в автомобиле. Этот погодный аксессуар разработали и сконструировали в Инженерном институте Северо-Кавказского федерального университета.

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Молодые ученые создали защиту автомобилей от погодного явления, которое может причинить вред кузову и стеклам. Ведь размеры градин могут доходить до величины голубиного яйца, а значит подобный вид осадков — реальная угроза для четырехколесного имущества. По данным специалистов, в европейской части России град случается не реже 8 раз в год, а на Кавказе — не реже 5, поэтому меры предосторожности будут не лишними.

«Поскольку град на Северном Кавказе — довольно частое явление, а стоимость ремонта одной вмятины на авто без покраски выросла до 1500 рублей, вопрос о защите транспортных средств от природных катаклизмов очень актуален», — отметили в институте.

Как пояснили создатели зонта, на первом этапе студенты и преподаватели создали экспериментальную установку — макет автомобиля для имитации падения на его кузов «ударников» (искусственных градин) различной массы и размеров с разных высот. Поняв таким образом, каким по прочности должно быть защитное сооружение, исследователи предложили конструкцию быстровозводимого защитного устройства, состоящего из пневмокаркаса и закрепляемого на нем полотнища. При угрозе града конструкция накачивается при помощи автомобильного компрессора.

Учеными уже получен патент на изобретение. В настоящее время усилия студенческого конструкторского бюро направлены на изготовление образца быстровозводимого защитного устройства. Идет работа над созданием надежных узлов крепления защитного устройства к кузову автомобиля.

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Фото: Инженерный институт Северо-Кавказского федерального университета