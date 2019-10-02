ГИБДД России направила в регионы рекомендации по работе с дорожными камерами. Правда, юридической силы они не имеют.

Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, а также в ряде других спорных случаев. Соответствующее указание ГИБДД России направила в регионы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на эксперта по безопасности дорожного движения Катерину Соловьеву. В МВД факт рассылки такого письма подтвердили и отметили, что проблемы были выявлены в ходе проверки, которую проводили с начала 2018 года по 30 июня 2019 года.

Обозначены несколько ситуаций, при которых штрафы не должны выноситься:

...во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию; при отсутствии табличек 8.23 «фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой; при многократных жалобах граждан на неточность работы конкретной камеры; при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком; при проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).

В случаях, если предупреждающей таблички о фотовидеофиксации нет, региональное управление ГИБДД должно принять меры, чтобы обозначения появились. Отбракованные материалы должны храниться на серверах в течение двух месяцев с даты нарушения.

В ГИБДД давно знают о накопившихся проблемах в системе фотовидеофиксации, но ведомство пока не может повлиять на частников, устанавливающих камеры в регионах, поэтому решено просто исключить из практики потенциально спорные случаи.

Эксперты говорят, что подобное указание не имеет юридической силы. Если водитель получит штраф от не обозначенной знаком камеры, рекомендация ГИБДД не может служить основанием для его отмены. Кроме того, указания неконкретны, ведь непогода бывает разной, в какую именно нельзя выносить штрафы?

Тем не менее уже давно необходим отраслевой стандарт работы видеокомплексов, к которым у автовладельцев возникает много нареканий, и новые шаги ГИБДД в этом направлении могут только приветствоваться.

Ненаказуемый порог превышения скорости все-таки будет снижен — новая норма может появиться в ближайшей редакции КоАП.



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