Дальнобойщикам на заметку: Яндекс запускает навигацию по грузовому каркасу столицы

Строить в Яндекс.Навигаторе маршруты по грузовому каркасу Москвы смогут водители большегрузов уже с декабря. В него войдут все улицы, по которым разрешено ездить автомобилям от 2,5 до 12 тонн.

Материалы по теме Беспилотный тягач КАМАЗ — такой уже есть!

На сегодняшний день грузовой каркас действует в трех округах Москвы (САО, ВАО и СВАО). В декабре он должен появиться в ЮВАО, а в следующем году его расширят и по другим направлениям в пределах МКАД.

Все данные о том, какие улицы входят в каркас, предоставляет ЦОДД. По мере включения в Яндекс.Навигатор новых участков он будет добавлять эту информацию в свою систему.

Как водителям грузовиков пользоваться полезным приложением? Чтобы строить маршруты с учетом каркаса, нужно включить в Яндекс.Навигаторе специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, он предупредит, где кончается грузовой каркас, и напомнит, что дальше нужно специальное разрешение. После запуска навигация по грузовому каркасу будет работать в тестовом режиме. Строить маршруты для грузовиков можно только с интернетом.

​Грузовой каркас также будет учитываться при построении маршрутов в сервисе Яндекс.Маршрутизация, которым пользуются логистические, курьерские и другие бизнесы с грузоперевозками. Это поможет компаниям эффективнее использовать грузовой транспорт при планировании логистики.

По подсчетам экспертов Яндекс-сервисов, ежемесячно поездки с Навигатором совершают в среднем 27 миллионов человек. Он прокладывает оптимальные маршруты с учетом пробок и дает подсказки во время движения, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Если заранее скачать карту нужного города или региона, приложение будет работать даже без интернета. С помощью Навигатора можно оплатить штрафы, парковку и заправку, не выходя из машины. Приложение доступно не только в России, но также в Казахстане, Беларуси и Турции.

Узнать, какой вы водитель, позволит специальный сервис, который разработали шинная компания Hankook и Яндекс.Навигатор.

Фото: Яндекс