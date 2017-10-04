Спецпроект «Безопасное вождение» совместно проводят шинная компания Hankook и Яндекс.Навигатор.

Пользователи Яндекс.Навигатора cмогут узнать, как они управляют автомобилем, и получить призы за безопасность движения. Для этого нужно перейти по баннеру (см. картинку), заполнить форму регистрации прямо в приложении и отправиться в путь, чтобы накопить рейтинг для участия в розыгрыше.

Водителям и самим будет полезно узнать, насколько безопасно они управляют автомобилем. Рейтинг участников рассчитывается исходя из динамики ускорения и торможения, средней скорости и соблюдения скоростного режима. Информация для расчета поступает от пользователей автоматически на основании данных о времени проезда различных участков маршрута.

Среди тысячи самых законопослушных водителей еженедельно, на протяжении месяца будет разыгрываться приз от Hankook Tire & Technology — комплект шин и подписки на популярные сервисы Яндекса — Яндекс.Плюс.

По итогам четырех недель определят победителя, который получит главный приз — поездку на двоих на финал Лиги Европы 2020 в Польше.

Фото: Hankook