Новые дорожные знаки: но только на платниках «Автодора»

Единую систему знаков для проезда через пункты взимания платы (ПВП) планирует ввести ГК «Автодор». Новая концепция поможет водителям не путаться, пытаясь решить, где проезд возможен за наличные, а где — с транспондером.

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«Государственная компания „Автодор“ разработала концепцию предварительного информирования пользователей при подъезде и пересечении пунктов взимания платы, — рассказали в ведомстве. — Новая концепция позволит сделать все обозначения расположения типов полос на ПВП едиными».

Обозначения существуют и сейчас, но у всех разный дизайн. Это связано с тем, что участки строились и оборудовались в разное время. К тому же ими управляют разные операторы.

В новой системе обозначений выделенные безостановочные полосы для оплаты только транспондером будут отмечены знаками зеленого цвета. Их место будет в крайних левых и реверсивных полосах ПВП. Знаки желтого цвета будут размещены над полосами, где возможна оплата через кассира-оператора или аппарат приема платежей.

Полосы для движения негабаритного транспорта (с присутствием кассира-оператора) обозначат знаками желтого цвета с белой горизонтальной полосой в нижней части знака, на которой указывается ширина полосы. Эти полосы будут находиться в крайней правой полосе ПВП.

В госкомпании уверены, что новая система знаков поможет решить проблему заторов в пунктах взимания платы. Сейчас часто возникают ситуации, когда из-за недостаточно четкого обозначения полос водители встают не в тот ряд, а потом начинают пятиться, пытаясь перестроиться, а их поджимают сзади следующие в очереди.

Новые знаки будут читаться с расстояния 150 м по основному ходу движения и не менее 100 м при заезде с примыкающей автодороги.

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Фото: Автодор