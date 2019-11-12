Изменения в знаках и разметке: новые стандарты уже через пару месяцев

Например, по новым ГОСТам, отсутствие желтой разметки у обочины еще не означает, что в этой зоне разрешена парковка.

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Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса, ГИБДД и Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработали новые стандарты с требованиями и правилами применения знаков, разметки, светофоров и других средств организации движения. Пока документ не утвержден, однако новые стандарты планируется ввести в действие в первом квартале 2020 года с одновременным внесением изменений и в ПДД, пишет «Коммерсантъ».

По новым правилам табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет применять на желтом фоне как временный знак и устанавливать ее на временных переносных опорах и информационных щитах. В этом случае ее можно будет использовать для обозначения передвижных комплексов фиксации нарушений. Пока такой знак применяют только для стационарных приборов.

Уточнена зона действия знаков 3.27–3.30, запрещающих стоянку и остановку . Запрет продолжается до перекрестка или конца населенного пункта, не прерываясь в местах выезда из дворов. То есть, если желтая разметка началась у указателя и закончилась на въезде из двора, а дальше не возобновилась, запрет парковки все равно сохраняется.

Запрещено применение знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета , так как это ухудшает информативность.

С учетом опыта Москвы во всех городах разрешат использовать комбинацию нескольких изображений знаков на одном поле: например, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги».

Платные парковки можно будет обозначать синей прерывистой разметкой 1.7 .

Справедливо ли, задает вопрос наша читательница, что знак был установлен не по правилам, а пострадала от этого она? На вопрос ответил глава ГИБДД Михаил Черников.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС