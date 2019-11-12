Изменения в знаках и разметке: новые стандарты уже через пару месяцев

Оказалось, что в 70% случаев российские потребители заказывают различные аксессуары, которые скорее поднимают настроение, нежели приносят пользу. Но есть еще 30%, куда входят довольно любопытные вещицы.
Когда-то, чтобы пустить двигатель на морозе, водители разжигали паяльную лампу, залезали с ней под машину и открытым огнем разогревали масло в картере. Затем пусковой рукояткой прокручивали коленчатый вал, чтобы разогнать горячее масло по масляным магистралям и облегчить вращение трущихся элементов. И только потом удавалось запустить мотор. Сейчас пусковая рукоятка, получившая в шоферских кругах название «кривой стартер», исчезла из водительского набора. А холод остался. Предпусковой нагреватель сможет произвести климатическую революцию в вашем автомобиле.
«За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим.
Прыгать — для автомобилей это не совсем привычное занятие, но я осознанно ввел это упражнение в свою систему тестов. На этот раз X-Line и Tiggo 4 прошли, можно сказать, «огонь и воду». Так и должно быть, если кому-то захочется прыгнуть выше других на рынке и ощутить, как звучат «медные трубы».