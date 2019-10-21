Знак установлен не по правилам, а наказали меня... Почему?

Читательнице «За рулем» отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

Меня оштрафовали за стоянку на месте для инвалидов и эвакуировали машину. Но знак с места водителя почти не виден, так как он размещен очень высоко. Можно ли где-то почитать правила установки знаков? И как быть, если они нарушены?

Светлана Николаевна, Пермь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Правила применения технических средств организации дорожного движения, к которым относятся и знаки, регламентируются национальным стандартом ГОСТ Р 52289–2004, который включен в Перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2438 р).

Указанным стандартом, в частности, установлено, что расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1–1.4.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия (то есть высота установки) в общем случае должно быть от 1,5 до 3,0 м при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м — в населенных пунктах, от 0,6 до 1,5 м — на приподнятых направляющих островках безопасности и на проезжей части (на переносных опорах), от 5,0 до 6,0 м — при размещении над проезжей частью.

Факт нарушения приведенных и иных норм национального стандарта, касающихся правил применения дорожных знаков, не гарантирует пересмотра вынесенного в отношении водителя решения о привлечении его к ответственности и оценивается в комплексе с иными материалами дела об административном правонарушении.

Совет по правам человека выступил против появления на российских дорогах уменьшенных знаков.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС