С этим и другими инициативами по реформированию правил дорожного движения выступил руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

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По словам Шумского, Россия находится среди стран, отстающих по безопасности дорожного движения. Каждый день в ДТП погибают 50 человек, а причина этого формальный, устаревший подход и правила дорожного движения, основанные на запретах.

Он считает, что нужно создать удобные и интуитивно понятные правила, ведь, если водители где-то массово нарушают, значит, вся схема организации движения в этом месте выстроена неправильно. Ее нужно выстраивать грамотно, но не с помощью штрафов, полагает эксперт.

Он также полагает, что город, прежде всего, для пешеходов и предлагает отказаться от подземных переходов на улицах, их нужно оставить только на магистралях.

Также, по мнению Шумского, в городах следует отказаться от оформления ДТП на дороге, так как из-за этого происходят вторичные аварии и порой с еще более тяжкими последствиями.

На маленьких улицах в одну-две полосы необходимо разрешить переходить проезжую часть там, где это удобно. Пешеходы и сейчас так делают, но это не должно быть нарушением.

Среди предлагаемых нововведений — разрешить мотоциклам ездить между рядами в пробке со скоростью потока до 40 км/ч и разрешить участникам дорожного движения разворачиваться через сплошную линию, потому что «люди все равно так делают». Но вот двойная сплошная по-прежнему должна оставаться табу.

После создания новых правил на их экспертную оценку уйдет еще полтора-два года, а потом нужно провести пилотный эксперимент в каком-нибудь городе, идеально подошел бы Калининград.

«Калининград — идеальное место для него (Ред: эксперимента), уже и Европа территориально, и закрытое пространство, люди не выезжают в другой регион», — передает слова Шумского РИА Новости.

В столичном ЦОДД данную инициативу обновления правил дорожного движения поддерживают и готовы поучаствовать в общественной дискуссии.

Уже в 2021 году в России могут появиться умные «лежачие полицейские», оснащенные системой фото- или видеофиксации и самостоятельно определяющие, выдвигать искусственную неровность или нет.



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