Под влиянием Греты Тумберг: Шварцнеггер повысил экологичность своего проходимца Pinzgauer 6x6 718 K

После встречи с известной активисткой Арнольд Шварценеггер решил сделать свой шестиколесный Пинцгауэр более экологичным.

Материалы по теме Арнольд Шварценеггер выделил Tesla Model 3 защитнице экологии Грете Тунберг

Шварцнеггер приобрел военный автомобиль Pinzgauer этим летом в Австрии, потратив на это 100 000 долларов и сразу же решился на абгрейт, а повлияла на его решение встреча с эко-воином Гретой Тунберг, пишет The Sun.

Известно, что звезда «Терминатора» несколько раз летал в Германию, чтобы следить за переделками военного монстра, которые производит компания S-Tec. И скептики сразу же подсчитали, что его рейсы более чем вдвое превысили стандартное количество СО2, которое выделяет средний семейный автомобиль в процессе годовой эксплуатации. Один только обратный рейс первого класса из его родного Лос-Анджелеса в Гамбург — ближайший аэропорт к Альберсдорфу, где базируется компания S-Tec, производит ошеломляющие 11,84 тонны углекислого газа.

Стандартный Pinzgauers оснащен 2,4-литровым дизельным мотором D24T и расходует порядка 20 литров топлива на сто километров. Поэтому 72-летний Арни и решил оснастить свой Пинцгауэр двигателем с меньшим рабочим объемом и таким образом повысить его экологичность.

Якобы теперь его Pinzgauer соответствует строгим стандартам штата Калифорния, впрочем экологи склонны обвинить бывшего губернатора в лицемении, ну никак громоздкий военный автомобиль не вписывается в нормы экологичности.

Все мы помним его выступление на Всемирном саммите R20 по климату в Вене, где он подверг резкой критикеавтомобильную промышленность, и особенно Volkswagen, из-за скандала с выхлопными газами. Там он призвал автопроизводителей разрабатывать эффективные электромоторы.

Фото: соцсети